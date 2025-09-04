 

foto cu caracter ilustrativ

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încălcat un ordin de protecție emis de instanță. Fapta s-a petrecut  pe 3 septembrie, în comuna Florești. Individul, acuzat de violență domestică, a fost prins de polițiști în timp ce încerca să pătrundă cu forța în curtea fostei partenere.

Bărbatul a fost reținut, urmând ca, pe 4 septembrie, să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive. El este acuzat de comiterea infracțiunii cde încălcare a ordinului de protecție.

În fapt, în noaptea de 2 spre 3 septembrie , în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii au observat un bărbat care se deplasa pe o stradă din localitatea Florești.

Aceștia au procedat la interceptarea și legitimarea persoanei în cauză, ocazie cu care au constatat că face obiectul unui ordin de protecție emis de instanța competentă, interdicția vizând apropierea de domiciliul unei femei care locuiește în imediata vecinătate a zonei în care a fost depistat.

Puține prahovence cer ajutor când sunt bătute de parteneri

Ulterior interacțiunii cu bărbatul, polițiștii au desfășurat o activitate specifică de supraveghere operativă, context în care au observat că acesta s-a deplasat la domiciliul persoanei protejate, încercând dezasigurarea sistemului de închidere al porții de acces în imobil, fapt ce contravine prevederilor ordinului de protecție aflat în vigoare.

Polițiștii au acționat  și au imobilizat bărbatul, care a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, la data de 4 septembrie, să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

