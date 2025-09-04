Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

O femeie de 30 de ani a fost reținută pentru tâlhărie și furt după un incident petrecut ieri într-un supermarket Profi din Mizil.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, un angajat a sunat la 112 pentru a reclama un furt din incinta supermarketului.

În urma cercetărilor au fost identificate o femeie de 30 de ani și o minoră de 16 ani, care ar fi furat mai multe bunuri din magazin.

Furtul a fost surprins de camerele video, iar dispecerul de serviciu a alertat personalul. Când o angajată Profi le-a cerut socoteală în zona caselor de marcat, femeia a început să facă un scandal monstru și a fugit.

Eveniment Accident grav în Filipeștii de Pădure. Intervine elicopterul SMURD Un accident rutier grav s-a produs joi, 4 septembrie, în comuna Filipeștii de Pădure, satul Dițești. UPDATE: Noi detalii privind accidentul rutier grav de pe...

- Publicitate -

În urma anchetei, suspecta de 30 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentată procurorilor.

”Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie și furt” au transmis polițiștii.