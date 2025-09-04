Accident grav în Filipeștii de Pădure. Intervine elicopterul SMURD

Un accident rutier grav s-a produs joi, 4 septembrie, în comuna Filipeștii de Pădure, satul Dițești.

- Publicitate -

UPDATE: Noi detalii privind accidentul rutier grav de pe DJ 720, de la Filipeștii de Pădure (Detalii AICI)

Potrivit primelor informații furnizate de ISU Prahova, în coliziune au fost implicate două autoturisme și cei patru ocupanți ai acestora.

Unul dintre autoturisme, la bordul căruia se aflau trei femei, este răsturnat pe partea carosabilă, iar victimele sunt încarcerate.

Viața Prahovei Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei. Artiștii care vor urca pe scenă Trei zile cu muzică, mâncare tradițională și distracții, la Valea Doftanei. Festivalul Cașcavelei va avea loc în perioada 5 – 7 septembrie, pe Stadionul...

- Publicitate -

Echipajele de pompieri acționează pentru extragerea acestora. Se așteaptă sosirea unui elicopter SMURD de la Brașov.

Potrivit IPJ Prahova, traficul rutier este blocat pe Drumul Județean 720, între localitățile Filipeștii de Pădure si Moreni.

UPDATE Victimele au fost extrase și preluate de către echipajele medicale și paramedicale sosite la fața locului.