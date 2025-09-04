Structura noului an școlar, care începe pe 8 septembrie

Structura noului an școlar 2025-2026 este organizată pe 5 module de curs, separate de 5 perioade de vacanță, însemnând 36 de săptămâni de activitate. Cursurile încep pe 8 septembrie 2025, iar vacanța de vară se încheie pe 6 septembrie 2026.
Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Fiecare unitate de învățământ va avea putere de decizie în a stabili cele cinci zile lucrătoare consecutive asociate acestor programe.
„Vacanța mobilă”, sau vacanța de schi, va fi stabilită de către inspectoratele școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.
Structura Anului Școlar 2025-2026 (perioade și durate)
- Modulul 1: Luni, 8 septembrie 2025 – Vineri, 24 octombrie 2025.
- Vacanța 1: Sâmbătă, 25 octombrie 2025 – Duminică, 2 noiembrie 2025.
- Modulul 2: Luni, 3 noiembrie 2025 – Vineri, 19 decembrie 2025.
- Vacanța 2 (de iarnă): Sâmbătă, 20 decembrie 2025 – Miercuri, 7 ianuarie 2026.
- Modulul 3: Joi, 8 ianuarie 2026 – Vineri, 6 februarie/13 februarie/20 februarie 2026.
- Vacanța 3 (la alegere): O săptămână în perioada 9 februarie 2026 – 1 martie 2026.
- Modulul 4: Luni, 16 februarie/23 februarie/2 martie 2026 – Vineri, 3 aprilie 2026.
- Vacanța 4 (de Paște): Sâmbătă, 4 aprilie 2026 – Marți, 14 aprilie 2026.
- Modulul 5: Miercuri, 15 aprilie 2026 – Vineri, 19 iunie 2026.
- Vacanța de vară: Sâmbătă, 20 iunie 2026 – Duminică, 6 septembrie 2026.