Structura noului an școlar, care începe pe 8 septembrie

Structura noului an școlar 2025-2026 este organizată pe 5 module de curs, separate de 5 perioade de vacanță, însemnând 36 de săptămâni de activitate. Cursurile încep pe 8 septembrie 2025, iar vacanța de vară se încheie pe 6 septembrie 2026.

Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Fiecare unitate de învățământ va avea putere de decizie în a stabili cele cinci zile lucrătoare consecutive asociate acestor programe.

„Vacanța mobilă”, sau vacanța de schi, va fi stabilită de către inspectoratele școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Structura Anului Școlar 2025-2026 (perioade și durate)