- Publicitate -

Structura noului an școlar, care începe pe 8 septembrie

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Structura noului an școlar 2025-2026 este organizată pe 5 module de curs, separate de 5 perioade de vacanță, însemnând 36 de săptămâni de activitate. Cursurile încep pe 8 septembrie 2025, iar vacanța de vară se încheie pe 6 septembrie 2026.

- Publicitate -

Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Fiecare unitate de învățământ va avea putere de decizie în a stabili cele cinci zile lucrătoare consecutive asociate acestor programe.

„Vacanța mobilă”, sau vacanța de schi, va fi stabilită de către inspectoratele școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Structura Anului Școlar 2025-2026 (perioade și durate)

  • Modulul 1: Luni, 8 septembrie 2025 – Vineri, 24 octombrie 2025.
  • Vacanța 1: Sâmbătă, 25 octombrie 2025 – Duminică, 2 noiembrie 2025.
  • Modulul 2: Luni, 3 noiembrie 2025 – Vineri, 19 decembrie 2025.
  • Vacanța 2 (de iarnă): Sâmbătă, 20 decembrie 2025 – Miercuri, 7 ianuarie 2026.
  • Modulul 3: Joi, 8 ianuarie 2026 – Vineri, 6 februarie/13 februarie/20 februarie 2026.
  • Vacanța 3 (la alegere): O săptămână în perioada 9 februarie 2026 – 1 martie 2026.
  • Modulul 4: Luni, 16 februarie/23 februarie/2 martie 2026 – Vineri, 3 aprilie 2026.
  • Vacanța 4 (de Paște): Sâmbătă, 4 aprilie 2026 – Marți, 14 aprilie 2026.
  • Modulul 5: Miercuri, 15 aprilie 2026 – Vineri, 19 iunie 2026.
  • Vacanța de vară: Sâmbătă, 20 iunie 2026 – Duminică, 6 septembrie 2026.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

0
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

2
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

1
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

1
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

0
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Administrație

Comercianți de flori amendați la Ploiești

1
Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de...
Sport

Campionat Național de Drift, în centrul Ploieștiului

0
Ploieștiul va fi gazda în acest weekend a ultimei...
Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

0
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut...
Eveniment

Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

0
O femeie de 30 de ani a fost reținută...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Trei prahoveni, coautori ai manualului „Istoria comunismului”

Luiza Toboc -
Trei profesori prahoveni sunt coautori ai manualului Istoria Comunismului...

În școlile din Prahova, festivitățile de deschidere nu sunt boicotate

Luiza Toboc -
Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duță, anunța, zilele trecute,...

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Luiza Toboc -
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Luiza Toboc -
Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în...
- Publicitate -

Cum ajunge un profesor de sport să predea și turism

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână...

Care sunt catedrele vacante în Prahova pentru suplinitori

Luiza Toboc -
Profesorii care au obținut peste șapte la titularizare, dar...

Profesorii din Prahova, împărțiți când vine vorba de boicot

Luiza Toboc -
Sindicatele din Educaţie au inițiat un referendum prin care...

Directorii școlilor comasate predau ștampila și baza materială

Luiza Toboc -
Un total de 29 unități școlare din Prahova, atât...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean