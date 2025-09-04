Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze naturale a devenit, de ani buni, un adevărat blocaj administrativ, există o comună care a reușit imposibilul. Baba Ana este astăzi prima localitate din Prahova în care toate gospodăriile, din toate satele, au fost racordate la rețeaua de gaze naturale, cu costuri zero pentru cetățeni.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât vine în contrast cu încercările repetate ale Consiliului Județean de a rezolva aceeași problemă în zeci de alte localități, fără succes. În timp ce proiectele mari, de asociere între comune, au rămas blocate, la Baba Ana autoritățile locale au decis să își asume singure această provocare.

Primarul Ion Dragu a explicat pentru Observatorul Prahovean cum a fost posibil: un proiect scris chiar de angajații primăriei și o finanțare europeană de 7,5 milioane de euro. Cu acești bani au fost realizate aproape 1.600 de branșamente, și 40 de kilometric de rețea, în toate cele patru sate ale comunei.

„Suntem singura comună din Prahova care a reușit prin forțe proprii, fără ajutor de la Consiliul Județean sau din altă parte, să acceseze 7,5 milioane de euro și să realizeze aproape 1600 de pranșamente gratuite pentru cetățenii din toate cele patru sate ale comunei. În acest moment fiecare casă este branșată la gaze și în maxim două săptămâni va începe livrarea de gaz natural către populație”, a declarat în exclusivitate primarul Ion Dragu.

Un succes administrativ care ridică un semnal de alarmă pentru restul județului: unde există voință, există și soluții. Baba Ana demonstrează că se poate, chiar și într-o comună mică, dacă există interes real pentru comunitate.

„Sunt localități în Prahova unde administrațiile locale performează în interesul cetățenilor. Le putem numi ”miracole” dacă ne raportăm la ce se întâmplă în restul județului. Deși ar trebui să facă parte din normalitatea actului administrativ, comparativ cu ”neputința” altor aleși, realizarea unor proiecte chiar par adevărate minuni”, a mai precizat primarul Ion Dragu.

Astfel, „minunea” de la Baba Ana nu este doar despre gazele naturale, ci despre dovada că administrația locală poate fi eficientă și vizionară, atunci când luptă pentru interesul comunității.

VIDEO Primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu, despre rețeaua locală de gaze naturale: