Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect de modificare a Legii Educației. Potrivit documentului, elevii și profesorii ar trebui să spună Tatăl Nostru și să intoneze imnul național la începutul fiecărei zile. Cei care nu doresc să ia parte la ”ritual” trebuie să notifice în scris conducerea școlii.

Așa cum era de așteptat, inițiativa AUR a generat o amplă dezbatere în spațiul public și s-au format instant două tabere: pro și contra.

În ceea ce mă privește, citind proiectul, mi-am adus aminte de Epoca de Aur în care am fost, pe rând, șoim al patriei și pionier.

Încă mai am vie în memorie sala de clasă din Școala 15 din Bariera București, în care, deasupra tablei, era portretul lui Ceaușescu. Deși eram doar un copil, figura ”iubitului” conducător îmi inspira teamă, iar intonarea ”tricolorului” mi se părea macabră.

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea primăriei devine un factor de stres fizic și financiar  cu mult timp înainte de prima...
Cei care nu au prins ”epoca de aur” nu pot înțelege cum eram nevoiți să stăm la coadă cu orele pentru o franzelă sau tacâmuri de pui, cum învățam la lumânare pentru că se făcea ”economie” de curent sau cum tremuram de frig în locuințe pentru că și ”căldura” se dădea cu porția.

Revenind la proiectul AUR, nu-mi doresc să retrăiesc vreodată acele momente de tristă amintire. Consider că credința ar trebui să fie o opțiune personală, iar intonarea imnului național nu cred că reprezintă garanția patriotismului. Uitați-vă la mulți dintre politicienii noștri. Nu sunt ei ”patrioții” care ne trădează non-stop încrederea?

