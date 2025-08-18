De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite „Pachetul 1”, a intrat în vigoare de la 1 august 2025. Acesta vizează în principal populația de rând care, acum, așteaptă și aplicarea celorlalte măsuri. Oamenii și-au pierdut răbdarea și au început să comenteze, vizibil deranjați de faptul că lor li s-au micșorat veniturile în timp ce „ceilalți”, sunt bine-merci. Păi de ce se întâmplă asta?

Omul de rând, frustrat de faptul că „doar el plătește”, nu înțelege de ce pachetele celelalte de măsuri nu intră mai repede în vigoare și, firesc, își întreaptă furia spre premierul Bolojan. Numai că omul de rând trebuie să înțeleagă faptul că „ceilalți” au avut grijă de ei. Astfel, nu este ușor să introduci măsuri fiscale împotriva celor care s-au pus la adăpostul legii.

Concret, pentru a putea lua măsurile pe care populația le așteaptă, trebuie schimbate legi!

De ce? Pentru că cei care au fost la putere atâția ani au avut grijă de ei și de ai lor, astfel încât să dea legi favorabile lor, care să îi pună la adăpost. Practic, dacă premierul Bolojan vrea să ia anumite măsuri împotriva pepinierelor de sinecuri din consiliile de administrație ale companiilor de stat, trebuie întâi să schimbe legea. Dacă le ia fără legea schimbată, comite o ilegalitate și măsurile nu pot fi aplicate.

Și, ce să vezi? Ca să schimbi o lege trebuie să o treci prin Parlament… că așa funcționează democrația. Iar în Parlament, cu concursul celor care înjură acum, sunt tot cei care au dat legile pentru a se „securiza”. Și, astfel, ne aflăm într-un cerc vicios:

Ca să se poată lua măsuri împotriva profitorilor, trebuie schimbată legea. Ca să schimbi legea, trebui să ai aprobarea Parlamentului. Iar în Parlament sunt cei care au dat legile inițiale și care nu vor vota niciodată modificarea acestora. Clar acum?

E clar acum de ce Bolojan nu poate lua măsurile pe care populația le așteaptă? Pentru că PSD, PNL și AUR au grijă de rudele lor, puse în poziții călduțe, în consiliile de administrație sau în direcțiile și comisiile de care nici naiba nu a auzit. Și nu acceptă să treacă legile care ar permite guvernului să ia aceste măsuri. Nu știu cum să simplific axplicația mai mult de atât…

Ce se întâmplă cu magistrații este cel mai clar exemplu

Magistrații sunt „unici”, știm! Ne-a spus-o cu subiect și predicat șefa lor cu ceva vreme în urmă. Sunt atât de „unici” încât nu au nicio legătură cu viața de zi cu zi și habar nu au cum poți trăi cu… Atenție!… 11.000 de lei pe lună!!! 11.000, nu 1.100!!!

Și cum poți atunci, să iei măsuri împotriva acestor „unici”? Trebuie să schimbi legea? Și cum poți schimba o lege pe care tot ei au dat-o? Înțelegeți absurdul situației?

Magistrații contestă creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, contestă diminuarea pensiilor… contestă tot! De ce? Pentru că sunt „unici” și nu pot supraviețui, de la 65 de ani, cu 11.000 de lei pe lună. Și, din această cauză, pachetul de măsuri, numit „Pachetul 2”, întârzie.

PSD și PNL nu înțeleg că jaful trebuie să înceteze

Colac peste pupăză, PSD-ul, precum o fată mare la măritat, iar face figuri. Cele mai mari figuri pentru că toți fac, într-un fel sal altul. Dar la PSD nesimțirea a ajuns la cote maxime.

S-au supărat, fac ședință pentru ieșirea de la guvernare, sunt ceva de speriat. Le este teamă. Le este teamă că cineva chiar vrea reformă și chiar le amenință sinecurile plasate în poziții strategice. Pur și simplu nu înțeleg că acest jaf trebuie să înceteze și încearcă, prin toate mijloacele, să țină cu dinții de ceea ce au reușit să construiască în toți acești ani, băgând în faliment o țară întreagă.

De cealată parte, nici PNL-ul nu e mai breaz, contestând, mai voalat, ce-i drept, deciziile premierului Bolojan, mai ales în ceea ce privește investițiile în Anghel Salgny, care lasă aleșii locali fără bani de investiții. Le contestă așa de tare încât nici nu zici că premierul ar face parte din partidul lor.

Și, cu asta, trebuie să jongleze actuala conducere a țării, în speță premierul și președintele.

Oamenii nu mai au răbdare. Puțini sunt cei care, atunci când văd cât le-au crescut cheltuielile lunare, mai pot îndura să vadă că doar ei sunt loviți. Pe asta se și bazează PSD și camarila: lumea să nu mai reziste, Bolojan să nu-și ducă la bun sfârșit planul de măsuri și ei să revină în forță pentru a-și păstra tot ceea ce au acumulat. E simplu.

Cu cât tergiversează mai mult, cu atât populația va fi mai frustrată, își va pierde răbdare și ei vor reveni iar în poziția de a face ce știu mai bine: bani pe spatele românilor!

Români, hai să nu-i lăsăm! Am votat prost la parlamentarele din 2024, au ieșit tot ei (PSD are cel mai mare număr de parlamentari) dar vom avea o nouă șansă în 2028. Până atunci trebuie doar să rezistăm. Și atunci „să-i ardem”… poate, de data asta, definitiv!