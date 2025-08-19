Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă pe ele și, astfel, un drum de vacanță devine un coșmar. Din această cauză tot mai mulți români, atunci când își planifică un concediu, încearcă să se îndrepte spre destinații din afara țării pentru a nu pierde zile întregi doar pe drum, pentru a ajunge la destinație.

Duminică, 10 august 2025, a fost una din acele zile care mă determină să aleg, cât de mult pot, vacanțele în afara țării. Un drum de 300 de kilometri a fost făcut în șase ore, cu două momente când doar inspirația șoferului de a trage dreapta de volan a evitat o nenorocire.

Pornind de la Ploiești, la ora 11:30, am ajuns în Toplița după ora 18:00, cu o singură pauză mai lungă de „hidratare și mâncare”. Este inacceptabil ca, în România anului 2025, să parcurgi un drum de 300 de kilometri în șase ore! Dar, la noi în țară orice e posibil…

Încă de la plecarea din Ploiești ruta sugerată de Waze a fost pe DN1A, prin Vălenii de Munte și Cheia. Deci, din start, DN1 pe Valea Prahovei, chiar și pe ruta spre Brașov, a fost scos din calcul. „Nu mai există acum nicio zi, niciun moment în care DN1 să fie liber. Poate doar noaptea, la ora 02:00, să se mai poată circula pe el fără blocaje”, a povestit un locuitor din Comarnic.

Pe partea cealaltă însă, DN1A, drumul este greu, cu serpentine și plin de bizoni la volan, care depășesc cu viteze în curbe fără vizibilitate, bazându-se pe caii putere ai mașinii din dotare. Trebuie să fii șofer experimentat și să conduci defensiv pentru a evita tragediile pe acest sector de drum.

Lucrările de pe DN1A îngreunează și mai mult deplasarea

Mai mult decât atât, după Cheia, pe serpentine, se execută lucrări și, astfel, dacă la dus a fost duminică și nu lucra nimeni, la întors am stat în coloană de autocamioane, circulând „la paletă”, alternativ, pe lângă lucrările în desfășurare.

După Brașov lucrurle par a se mai „detensiona” dar întotdeauna există riscul ca, din sens opus, să te trezești cu un „deștept” care depășește fără să se asigure și care nu pare a avea o preocupare prea mare pentru viața sa sau a altor participanți la trafic.

Nu o dată, într-un singur drum, centurile de siguranță și-au dovedit utilitatea, inclusiv pentru pasagerii din spate. Șoferul a fost forțat să frâneze brusc din cauza riscului de accident frontal și, atunci, centurile chiar și-au făcut datoria.

Sincer, un drum de șase ore pe șoselele din România este mult mai obositor decât un drum de 12 ore cu avionul, cu tot cu orele state în aeroport înainte de zborul propriu-zis. Este o diferență majoră între a merge cu mașina în țară și a merge în afara țării.

Dacă vrei circuit cu mașina în Europa, cel mai greu este să ieși din România

În cazul în care îți dorești un circuit cu mașina în Europa, cea mai mare provocare este să ieși din România. Abia după ce ai reușit să faci asta, te poți bucura, cu adevărat de vacanță.

Sunt ani de zile de când guvernanții par incapabili de a rezolva problema transportului pe șoselele din România. Aceiași șoferi care, în țară, conduc ca demenții, odată ce au ajuns în Ungaria, de exemplu, îi vezi cuminți, respectând toate regulile de circulație.

Și, în aceste condiții, cât de mult cântărește drumul în alegerea destinației de vacanță? Din păcate, în ceea ce privește vacanțele în România, foarte mult. Atât de mult încât ajungem să ignorăm zone de excepție de la noi din țară doar pentru că drumul până acolo este un adevărat coșmar care, de ani de zile, pare să nu se mai termine!