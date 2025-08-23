Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în care, este evident că are loc o luptă între primarul Mihai Polițeanu, pe de o parte, și consilierii locali, pe de altă parte. După ce săptămâna trecută ședințele de consiliu local nu au putut fi ținute din lipsă de cvorum, se pare că și săptămâna aceasta circul continuă.

Cei 27 de consilieri locali vor să-i arate primarului cine e șeful. Așa că, într-o armonie perfectă PSD – AUR – PNL, boicotează, fără să recunoască, proiectele de care ploieștenii au nevoie. Ce contează că trebuie plătită rata la Eximbank pentru a ne păstra credibilitatea și pentru a avea căldură la iarnă? Ce contează că aveam nevoie de un centru pentru colectarea deșeurilor voluminoase?

Consilierii locali nu consideră asta o prioritate. Prioritatea lor este de a arăta că Ploieștiul este condus de Consiliul Local, nu de primar. Și n-ar fi o problemă dacă ploieștenii ar avea ceva de câștigat. Dar dimpotrivă, noi nu avem decât de pierdut.

La iarnă, când nu vor exista bani pentru căldură, primarul va fi înjurat. De ce? Pentru că el va fi responsabil. Că oamenii așa știu… nu e căldură, e vinovat primarul. Este gunoi în Ploiești, e vinovat primarul. Se înăspresc măsurile fiscale, este vinovat președintele… și tot așa.

Realitatea este că, întorcându-ne în zona locală, la Ploiești situația este de râsu-plânsu… exact ca și în țară. Cumetriile de zeci de ani, PSD-PNL și, mai nou, AUR, se văd în situația de a-și simți periclitate pozițiile… ale lor și ale rudelor lor. Și atunci fac ce știu mai bine: scot colții.

Prin legitimitatea oferită de către popor, atât la nivel național cât și la nivel local, totul este condus de ei. Degeaba vin ăștia independenți și vor să mai facă câte ceva. Are grijă tandemul consacrat să nu-i lase.

La Ploiești, Consiliul Local, acest „Parlament” al orașului, este condus de oameni care n-au niciun scop în a prospera ploieștenii. Singura prosperitate la care se gândesc este cea proprie. Și atunci blochează tot până obțin ce vor.

Frustrarea determinată de succesul Ploieștiului viu

Ploieștenii au avut ceva vara asta. Au avut distracții, au avut ce face în orașul lor. „Republica de sub Castani” a scos din case zeci de mii de oameni, ceea ce nu s-a mai întâmplat în Ploiești de foarte mulți ani.

În afară de câțiva, dar care par mult mai mulți din cauză că sunt vocali, oamenii s-au bucurat de toate evenimentele din weekenduri. Primarul și-a scos ceva „capital de imagine” din toată treaba asta, ceea ce deranjează partidele consacrate, care sunt speriate de faptul că văd cum li se duce șansa de a câștiga iar, peste patru ani, postul de primar. Așa că s-au aliat pentru a-l pune la colț pe obraznicul de primar.

Să fim serioși, toate partidele din Consiliul Local: PSD, PNL și AUR, au sperat că primarul Polițeanu își va „rupe gâtul” în primul an de mandat. Pentru că nu și l-a rupt, au decis că e timpul să acționeze și să i-l rupă ele. Nu de alta dar… ferească Ăl de Sus să reușească cineva să facă ceva pentru Ploiești că își văd spulberate șansele la fotoliul de primar în 2028!

Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, deși măsurile fiscale și tăierile bugetare de la Primăria Ploiești se fac raportându-se la o populație de 180.000 de locuitori, cât a reieșit că are Ploieștiul la ultimul recensământ, Consiliul Local Ploiești are încă 27 de membri, număr care corespunde unui municipiu cu o populație de peste 200.000 de locuitori.

Păi cum vine asta? Uite că vine! De ce? Pentru că la Ploiești orice este posibil!