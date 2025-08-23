- Publicitate -

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în care, este evident că are loc o luptă între primarul Mihai Polițeanu, pe de o parte, și consilierii locali, pe de altă parte. După ce săptămâna trecută ședințele de consiliu local nu au putut fi ținute din lipsă de cvorum, se pare că și săptămâna aceasta circul continuă.

- Publicitate -

Cei 27 de consilieri locali vor să-i arate primarului cine e șeful. Așa că, într-o armonie perfectă PSD – AUR – PNL, boicotează, fără să recunoască, proiectele de care ploieștenii au nevoie. Ce contează că trebuie plătită rata la Eximbank pentru a ne păstra credibilitatea și pentru a avea căldură la iarnă? Ce contează că aveam nevoie de un centru pentru colectarea deșeurilor voluminoase?

Consilierii locali nu consideră asta o prioritate. Prioritatea lor este de a arăta că Ploieștiul este condus de Consiliul Local, nu de primar. Și n-ar fi o problemă dacă ploieștenii ar avea ceva de câștigat. Dar dimpotrivă, noi nu avem decât de pierdut.

La iarnă, când nu vor exista bani pentru căldură, primarul va fi înjurat. De ce? Pentru că el va fi responsabil. Că oamenii așa știu… nu e căldură, e vinovat primarul. Este gunoi în Ploiești, e vinovat primarul. Se înăspresc măsurile fiscale, este vinovat președintele… și tot așa.

Viața Prahovei

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova, în weekend, vom avea parte de un nou val...
- Publicitate -

Realitatea este că, întorcându-ne în zona locală, la Ploiești situația este de râsu-plânsu… exact ca și în țară. Cumetriile de zeci de ani, PSD-PNL și, mai nou, AUR, se văd în situația de a-și simți periclitate pozițiile… ale lor și ale rudelor lor. Și atunci fac ce știu mai bine: scot colții.

Prin legitimitatea oferită de către popor, atât la nivel național cât și la nivel local, totul este condus de ei. Degeaba vin ăștia independenți și vor să mai facă câte ceva. Are grijă tandemul consacrat să nu-i lase.

La Ploiești, Consiliul Local, acest „Parlament” al orașului, este condus de oameni care n-au niciun scop în a prospera ploieștenii. Singura prosperitate la care se gândesc este cea proprie. Și atunci blochează tot până obțin ce vor.

- Publicitate -

Frustrarea determinată de succesul Ploieștiului viu

Ploieștenii au avut ceva vara asta. Au avut distracții, au avut ce face în orașul lor. „Republica de sub Castani” a scos din case zeci de mii de oameni, ceea ce nu s-a mai întâmplat în Ploiești de foarte mulți ani.

În afară de câțiva, dar care par mult mai mulți din cauză că sunt vocali, oamenii s-au bucurat de toate evenimentele din weekenduri. Primarul și-a scos ceva „capital de imagine” din toată treaba asta, ceea ce deranjează partidele consacrate, care sunt speriate de faptul că văd cum li se duce șansa de a câștiga iar, peste patru ani, postul de primar. Așa că s-au aliat pentru a-l pune la colț pe obraznicul de primar.

Să fim serioși, toate partidele din Consiliul Local: PSD, PNL și AUR, au sperat că primarul Polițeanu își va „rupe gâtul” în primul an de mandat. Pentru că nu și l-a rupt, au decis că e timpul să acționeze și să i-l rupă ele. Nu de alta dar… ferească Ăl de Sus să reușească cineva să facă ceva pentru Ploiești că își văd spulberate șansele la fotoliul de primar în 2028!

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la 21% la 1 august. Clienții companiilor de utilități (apă, telefonie, gaze, telecomunicații etc) au fost...
- Publicitate -

Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, deși măsurile fiscale și tăierile bugetare de la Primăria Ploiești se fac raportându-se la o populație de 180.000 de locuitori, cât a reieșit că are Ploieștiul la ultimul recensământ, Consiliul Local Ploiești are încă 27 de membri, număr care corespunde unui municipiu cu o populație de peste 200.000 de locuitori.

Păi cum vine asta? Uite că vine! De ce? Pentru că la Ploiești orice este posibil!

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

3 COMENTARII

  2. Articolul care ridică în slăvi „Republica de sub Castani” ca pe o mare realizare administrativă este, în cel mai bun caz, naiv. În realitate, Ploieștiul nu are nevoie de festivaluri pentru a-și rezolva problemele cronice. Oamenii vor apă caldă și căldură la iarnă, străzi curate, investiții în infrastructură și stabilitate financiară. În schimb, se laudă concerte și distracții, în timp ce proiecte vitale, cum ar fi plata ratei la Eximbank sau amenajarea unui centru pentru deșeuri voluminoase, rămân blocate.

    Să fim clari: un festival nu este performanță administrativă. Este un instrument de imagine. Și exact asta s-a urmărit – capital politic pentru primar, în timp ce restul problemelor sunt puse sub preș.
    Problema reală nu este că există 27 de consilieri desi sunt mai multi cu 4 raportati la nr fe locuitori( apropo, numarul a fost decis de prefectul Nanu de la PSD mentionati si acest aspect,e important ), ci că administrația locală și Consiliul nu colaborează. Primarul nu poate conduce doar prin comunicate și acuzații, iar consilierii nu pot transforma boicotul într-o strategie politică. Ambele tabere pierd timp prețios, iar cetățenii plătesc nota de plată.

    În loc să ne pierdem în povești despre „Republica de sub Castani”, ar trebui să ne întrebăm: unde sunt soluțiile pentru termie, pentru buget, pentru curățenie? PR-ul nu ține de cald și nu adună gunoaiele de pe străzi. Dacă vrem progres real, avem nevoie de administrație serioasă, nu de competiții de imagine între primar și consilieri.
    Prefectul impreuna cu actualul primar cand s-au vazut inscaunati, au declarat la unison ca va fi o relatie fructuoasa intre ei, nu ca la precedentiii ( Dumitrescu & Volosevici ) dar deja avem un tipar. Deja vu?

  3. Nu ai mentionat ca si USR Ploiesti baga bete in roate la pachet cu AUR, PSD si PNL.

    Imi pare rau ca i-am votat ca prostul crezand ca au vreo legatura cu USR

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

3
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

3
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Psihologul Mihai Copăceanu, reacție la pedeapsa lui Vlad Pascu

0
Mihai Copăceanu, psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții,...
Educație

Bursa de merit, pentru toți elevii cu aceeași medie

0
Bursierii de merit cu medii de 9 vor primii...
Eveniment

Timp de opt ani DNA Ploiești a funcționat doar cu doi procurori

0
Direcția Națională Anticorupție a răspuns solicitării Observatorul Prahovean cu...
Eveniment

Localitățile din Prahova fără energie electrică în urma vijeliei

0
Vijelia de seara trecută din Prahova a lăsat fără...
Viața Prahovei

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

9
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

Marius Nica -
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

Corina Matei -
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

Corina Matei -
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

Sorin George Botez -
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

Marius Nica -
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

Claudiu Vasilescu -
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

Marius Nica -
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

Corina Matei -
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean