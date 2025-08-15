- Publicitate -

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

Autor: Sorin George Botez

Românii urlă azi la Bolojan că le taie din venituri, că scumpește viața, că vine cu austeritate. Pe bună dreptate. Dar românii uită repede cine a aprins fitilul acestei bombe fiscale. Nu, nu Bolojan. Ci Ciolacu, magicianul politic care a făcut bani din nimic și i-a împrăștiat cu generozitate, ca la o nuntă pe banii vecinului, pe ritm de lăutari electorali. Adică omul care, pentru a-și conserva poziția sa și a camarilei, a plătit electoratul cu iluzii.

Pomeni, vouchere, măriri fără acoperire — totul scris cu pixul pe hârtie lucioasă, de parcă bugetul României era contul personal al PSD-ului sau, mai mult, contul său personal. Așa a ajuns țara plină de găuri și datorii, dar cu poporul temporar fericit.

Și, să nu ne prefacem: o bună parte din acești bani nu au mers către spitale, școli sau infrastructură, ci către sinecurile politice. Funcții inventate, posturi umflate, consilieri fantomă, directori de direcții care nu direcționează nimic, consilii de administrație cu indemnizații regale pentru „specialiști” care abia știu pe ce ușă se intră și au BAC-ul dat după ce obțin diploma de facultate. Mă rog, dacă își găsesc diploma.

România a devenit o hrubă de lux pentru armata de rude, fini, veri și amante de partid, o rețea de paraziți care trăiesc din sângele bugetului și care, atunci când țara geme, își fac refill-ul la pahare. De regulă, pe bani publici. Adică, dacă e bal, bal să fie !

Acum vine Bolojan. Și, ce să vezi? Ca să nu crape țara, trebuie să taie. Problema e că nu taie și de unde trebuie. Nu că nu ar ști de unde, dar nu prea sunt de acord beneficiarii care au și drept de vot în guvern. Se lovește poporul cu bâta austerității, dar sinecurile rămân acolo, cu burta plină și pixul pregătit de semnat prezența la „serviciu”. E ca și cum ai opri căldura în bloc, dar ai lăsa caloriferele pornite doar în apartamentele șefilor de scară. Restul, să înghețe și să tacă. Că așa este în democrație.

Și totuși, într-o țară normală, povestea asta ar fi fost altfel. Într-o țară normală, Ciolacu și gașca lui ar fi ieșit din viața publică însoțiți de procurori, nu de ovațiile de pe Facebook. Într-o țară normală, sinecurile ar fi fost primele aruncate pe ușa din dos, iar banii risipiți ar fi fost recuperați până la ultimul leu, cu popriri puse pe conturile celor care au sifonat banul public. Într-o țară normală, austeritatea ar fi început din vârful piramidei, cu birouri goale în ministere și limuzine trase pe dreapta, nu cu frigul din casele celor care plătesc deja prea mult.

Dar România nu e acea țară. România e locul unde vinovatul își bea liniștit cafeaua la biroul său cald, în timp ce poporul dă cu pumnii în ușa celui care a venit să stingă incendiul. E țara unde incendiatorul primește pensie specială, iar pompierul este huiduit că nu are apă destulă. Romania este Broșteniul la scară mare: unii sting incendiile, iar politrucii se trag în poze, mânjiți de noroi politic.

Și, poate, Bolojan va reuși. Poate. Dar cât timp sinecurile stau la căldură, cât timp hoția rămâne nepedepsită, cât timp la televizor încă vorbesc cu aroganță cei care au prăbușit bugetul, explicându-ne cât de angelici au fost și cum au vrut ei binele poporului, orice reformă va fi doar o altă iluzie — una pentru care, din nou, tot poporul va plăti.

Și atunci nu ne va mai salva niciun topor, niciun plan de austeritate și niciun discurs moralizator. Va fi prea târziu, iar România, în loc să se ridice, se va obișnui să stea în genunchi, încălzindu-se la focul mic întreținut de sinecurile politice. Și, ca să parafrazez o replică celebră din filmul Zorba Grecul, voi spune: Boss, în ce dezastru minunat se află România!

