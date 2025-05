Ajutor! Vine Nicușor Dan și îmi schimbă sexul!

Prin mai (foarte) desele mele preumblări pe rețelele de socializare din ultimul timp, am dat peste o întreagă galerie de personaje: patrioți de Facebook, strategi ai Daciei Eterne și conspiraționiști cu diplomă de la Universitatea YouTube.

- Publicitate -

Am luat contact cu unii care spuneau că, dacă îl votezi pe Nicușor Dan, îți bagi „mortu-n casă”, că trebuie să scăpăm de NATO, de Uniunea Europeană care ne consideră sclavii continentului, că vine Ursula care vine să ne ia pădurile, tradițiile și, eventual, borcanele cu murături din beci.

Simion era zugrăvit de unii cu evlavie naționalistă, apărea ca un martir, drept salvatorul neamului, băiatul care și-ar tăia o mână (dacă ar avea-o în plus) pentru România, singurul în măsură să ne trezească din somnul cel de moarte și să ne facă să strălucim în Calea Lactee, așa cum o făceau strămoșii noștri daci. Pe cal, evident!

Nimic despre țeapa caselor de 35.000 de euro, dovedită drept acțiune de marketing

Nimic despre falsul cu diploma de bac a lui Nicușor Dan — o mânărie de om tâmpit, mai ales când vorbim de un medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică.

Eveniment Controale stricte ale transporturilor de persoane și mărfuri În săptămâna 5-11 mai 2025, a avut loc acțiunea TRUCK & BUS – Verificări în domeniul transportului public de persoane și mărfuri. Organizată la...

- Publicitate -

Nimic despre ieșirile violente ale liderului neînfricat, despre promisiunile că ne întoarcem cu toții la câmp, că ne vom deplasa călare și vom mânca fructe de pădure. Doar viziuni, coșmaruri și mult aer dacic.

Și, mai ales, nimic despre caracterul duplicitar al acestui individ care este la un pas de trădare a electoratului dedicat miscarii. Simion vede alegerea sa nu ca pe o necesitate izvorâtă dintr-o capacitate personală de a ridica România, ci ca pe o răsplată pentru faptul că și-a luat bilet și a fost primit pe la Mar-a-Lago, pe borderou, să se pozeze cu cei de pe acolo.

Simion nu recunoaște că se comportă ca un sclav al lui Georgescu

Nu recunoaște nici că îl va debarca pe acesta la prima intersecție. Îmi vin în minte, din nou, cuvintele lui Simion în prima și, probabil, ultima dezbatere cu Nicușor Dan, în care acesta din urmă a asfaltat cu el, pe jos, jumătate din București. Pe cine cunoști tu în SUA? Stă cineva de vorbă cu tine?”

- Publicitate -

Practic, Simion se legitimează ca președinte al României nu prin capacități manageriale, cunoștințe de economie sau politică externă, ci prin vizite în SUA, la bucătăria lui Trump — de parcă ar fi luat mir direct de la Dumnezeu, nu de la niște muritori, ca și el.

SUVERANISM ROMÂNESC CU IZ DE BUDAPESTA

Simion a încercat să-i „faulteze” pe maghiarii din țară mergând la Budapesta, direct la Orban. Să vorbească el cu „jupânul” lor, să-i convingă să-l voteze. Însă ungurii de la noi, oameni serioși, i-au bătut obrazul lui Orban și i-au transmis că, dacă se bagă, e trădare. Și Orban a înțeles repede și s-a retras — că vin alegeri și în Ungaria, iar fără voturile ungurilor din Transilvania nu mai câștigă nici praful de pe tobă.

Dar, mai ales, e trădare din partea lui Simion, „suveranistul”, care, în numele naționalismului său de carton, face trafic de influență oriunde poate, doar să-și vadă visul cu ochii. Visul lui, evident, nu și al nostru. Să ajungi, ca „suveranist”, să mergi la Budapesta pentru voturi în România? Băi, oameni buni, așa ceva…

- Publicitate -

ALO, ATERIZEAZĂ STRĂBUNICA!

Dar, peste toate astea, am avut un dialog cu o doamnă mai în vârstă, care, indignată că am putut să-i atac idolul zilei si că nu pup portretul liderului de pe tricou, mi-a reproșat cu năduf:

„Lasă, că o să vezi tu când o să vină ND și bruselu să-ți schimbe sexu la nepoți!”

Mi-am permis să păstrez exact scrierea distinsei bunicuțe, ca să înțelegem și nivelul abordării intelectuale. Acum, eu îi înțeleg și pe bieții oameni.

După 35 de ani de bălmăjeală politică în stil dâmbovițean, în care dacă n-a fost PSD, a fost PNL, PDL sau alții și viteversa, cum a zis cineva, după un stil mârșav de a face politică doar pentru buzunarul propriu, lăsând poporul pe planul trei — că pe doi erau pilele, rudele și cumetriile — această revoltă este mai mult decât îndreptățită.

- Publicitate -

Însă, luxul de a pune în fruntea țării un om care minte cum respiră – și aici mă refer la candidatul Simion – este mult, dar mult prea mare. Scria la gazetă și că a fost în Franța și ar vrea să discute inclusiv restaurarea monarhiei în România. Așa, ca suveranist ce este.

Dar, ca să revin la distinsa bunicuță, mi-am permis să-i sugerez că nu vine nimeni să schimbe nimic nimănui. Și că dacă gândești cu capul propriu, nu doare — și asta o spun din experiență.

Însă, de ceva timp, gândindu-mă mai bine, m-a apucat așa, o angoasă…

Băi, dacă totuși vine ND cu ăia de la brusel, să-mi caute nepoții să le schimbe sexul și nu-i găsește, că nu-i am!? N-or năvăli direct pe mine? Și dacă da, ce să aleg? Concluzia a fost una singură: orice, da’ numa’ tâmpit să nu mă facă !

- Publicitate -

România nu are nevoie de Mesia cu selfie la Trump. Nici de lideri susținuți de oameni care cred că pentru a conduce o țară, diploma de bac e o opțiune. Ci de oameni care, măcar o dată, se întreabă dacă nu cumva gândirea cu capul propriu chiar ajută.

Iar până una-alta, ND n-a venit, nepoții nu-s de găsit, și sexul meu pare în regulă. Deocamdată.