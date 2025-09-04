 

Plata CASS pentru persoanele fără venituri. Precizări ANAF

Roxana Tănase
ANAF a făcut, joi, noi precizări cu privire la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice fără venituri. Astfel, persoanele fără venituri pot beneficia în continuare de asigurări sociale de sănătate dacă se află în întreținerea altor persoane care achită contribuțiile la Sănătate.

Una dintre modificările legislative vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a persoanelor fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii.

Începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreținere.

Plățile pentru CASS pot fi făcute de către soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii. Suma se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opţiunea.

Cum poți opta pentru plata CASS

„Opţiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – formular 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată. Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1929/2025. Formularul se poate descarca la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html”, a anunțat ANAF.

Persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere completează Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, Secțiunea 2 „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art.182^1 din Codul fiscal”.

Recomandăm completarea cu atenție a Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025”, din formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS”, a precizat ANAF.

Cum se poate plăti CASS

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea se efectuează în 2 tranşe, după cum urmează:

  • 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea;
  • 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

Cum se calculează plata CASS

Precizăm că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024, începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este în suma de 4.050 lei lunar.

Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei.

Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opțiunea.

Plata CASS datorată în sumă de 2.430 lei se va efectua în două tranșe. Prima tranșă în sumă de 608 lei se efectuează la data depunerii formularului 212, iar a doua tranșă în sumă de 1.822 lei se efectuează până la data de 25 mai 2026. Plata se poate face și integral.

Unde se pot depune declarațiile

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: a) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
  • în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
  • cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal; – on-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro; – prin virament bancar; – cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale. Informații suplimentare pot fi obținute: · accesând portalul www.anaf.ro, secțiunea

Sprijin pentru completarea declarațiilor

„Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

  • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; – completarea Declarației Unice; – depunerea Declarației Unice.
  • Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe portalul www.anaf.ro, la secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.
  • De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

