Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la 21% la 1 august. Clienții companiilor de utilități (apă, telefonie, gaze, telecomunicații etc) au fost facturați pentru consumul înregistrat până la 31 iulie tot cu 21%.

Practic, statul ne-a furat ”legal” cu cel puțin 2% la fiecare factură pentru serviciile prestate în luna iulie, dar care sunt achitate în august.

Semnalul de alarmă a fosta tras de un fost europarlamentar, Vlad Gheorghe (Partidul Drept). Acesta a găsit și explicația:

”Ministerul Finanțelor a uitat să modifice articolul 281 din Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă”.

În replică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru digi24.ro se fac „verificări tehnice” și că va reveni cu detalii.

Până atunci, noi, plătitorii de taxe și impozite, suntem buni de plată.

Revenind la facturile de curent, să nu uităm că din luna iulie românii plătesc tarife de două și chiar de trei ori mai mari, în funcție de consum și furnizor.

De exemplu, cei care au un consum de până la 100 de kwh/lună plătesc acum 1,4 lei/kwh față de 0,68 lei/kwh cât era tariful înainte de eliminarea plafonării.