- Publicitate -

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la 21% la 1 august. Clienții companiilor de utilități (apă, telefonie, gaze, telecomunicații etc) au fost facturați pentru consumul înregistrat până la 31 iulie tot cu 21%.

- Publicitate -

Practic, statul ne-a furat ”legal” cu cel puțin 2% la fiecare factură pentru serviciile prestate în luna iulie, dar care sunt achitate în august.

Semnalul de alarmă a fosta tras de un fost europarlamentar, Vlad Gheorghe (Partidul Drept). Acesta a găsit și explicația:

”Ministerul Finanțelor a uitat să modifice articolul 281 din Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă”.

În replică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru digi24.ro  se fac „verificări tehnice” și că va reveni cu detalii.

Eveniment

Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești în urma unui accident rutier care a avut loc astăzi...
- Publicitate -

Până atunci, noi, plătitorii de taxe și impozite, suntem buni de plată.

Revenind la facturile de curent, să nu uităm că din luna iulie românii plătesc tarife de două și chiar de trei ori mai mari, în funcție de consum și furnizor.

De exemplu, cei care au un consum de până la 100 de kwh/lună plătesc acum 1,4 lei/kwh față de 0,68 lei/kwh cât era tariful înainte de eliminarea plafonării.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

0
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

0
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

2
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

1
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Eveniment

Primul refugiu pentru adăpost, amplasat în Bucegi

0
Primul din cele 12 refugii care urmează să ajungă...
Travel&Lifestyle

Back to School #doarlaafi cu vibe bun și outfituri care te reprezintă!

0
Toamna începe cu energie la AFI Ploiești, iar tu...
Eveniment

Strada din Ploiești blocată periodic pentru barbut

0
Chiar dacă pare greu de crezut, ținând cont de...
Eveniment

Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

0
Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

7
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

Corina Matei -
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

Corina Matei -
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

Sorin George Botez -
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

Marius Nica -
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

Claudiu Vasilescu -
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

Marius Nica -
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

Corina Matei -
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

Corina Matei -
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean