Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică a expirat. Iar în aceste zile românii descoperă cu stupoare că, pentru același curent consumat plătesc de două și chiar de trei ori mai mult!

Cei mai afectați sunt, cu siguranță, cetățenii care consumau mai puțin de 100 kWh/lună. Aceștia plătesc în loc de 0,68 lei/kwh, între 1,3 și 1,5 lei/kwh, în funcție de furnizor.

Poate că pentru mulți dintre noi suma de 82 de lei (diferența de la 68 la 150 de lei) nu este o sumă foarte mare. Însă pentru persoanele cu venituri modeste este enorm!

Vorbim de oamenii pe care statul român îi consideră doar teoretic ”vulnerabili”. Ca și noi, s-au confruntat cu scumpiri masive la alimente de bază, transport, utilități, etc.

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE, difuzat joi, 14 august.
De ce doar teoretic? Pentru că nici acum, deși legea este în vigoare de o lună și jumătate, consumatorii vulnerabili nu pot beneficia de voucherele pentru energie (50 de lei/lună) ca să-și plătească facturile duble de la curent. Iar în situația aceasta se află, atenție! peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară!

Vorbim de persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună sau de familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Ei bine, la data publicării acestui articol, 14 august, acești oameni nu pot beneficia de vouchere. Motivul? Nu este finalizată platforma electronică prin care programul de protecție socială se poate derula.

Concret, aplicația EPIDS (Electronic Public Information and Document System), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, nu este gata. Această platformă permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate, de către beneficiar. Iar dacă nu se pricepe, prin intermediul primăriilor și Poștei Române.

Dar timpul trece, iar acești oameni trebuie să plătească  integral facturile de curent pentru că statul român nu-și face treaba. În schimb, e primul la majorat taxe și impozite. Păi e corect?!

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

3
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Accident rutier la Țânțăreni. Două auto implicate

0
Un accident rutier s-a produs vineri seară, la Țânțăreni....
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Social

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

0
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...
Administrație

Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

0
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
