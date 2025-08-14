Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică a expirat. Iar în aceste zile românii descoperă cu stupoare că, pentru același curent consumat plătesc de două și chiar de trei ori mai mult!

Cei mai afectați sunt, cu siguranță, cetățenii care consumau mai puțin de 100 kWh/lună. Aceștia plătesc în loc de 0,68 lei/kwh, între 1,3 și 1,5 lei/kwh, în funcție de furnizor.

Poate că pentru mulți dintre noi suma de 82 de lei (diferența de la 68 la 150 de lei) nu este o sumă foarte mare. Însă pentru persoanele cu venituri modeste este enorm!

Vorbim de oamenii pe care statul român îi consideră doar teoretic ”vulnerabili”. Ca și noi, s-au confruntat cu scumpiri masive la alimente de bază, transport, utilități, etc.

De ce doar teoretic? Pentru că nici acum, deși legea este în vigoare de o lună și jumătate, consumatorii vulnerabili nu pot beneficia de voucherele pentru energie (50 de lei/lună) ca să-și plătească facturile duble de la curent. Iar în situația aceasta se află, atenție! peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară!

Vorbim de persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună sau de familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Ei bine, la data publicării acestui articol, 14 august, acești oameni nu pot beneficia de vouchere. Motivul? Nu este finalizată platforma electronică prin care programul de protecție socială se poate derula.

Concret, aplicația EPIDS (Electronic Public Information and Document System), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, nu este gata. Această platformă permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate, de către beneficiar. Iar dacă nu se pricepe, prin intermediul primăriilor și Poștei Române.

Dar timpul trece, iar acești oameni trebuie să plătească integral facturile de curent pentru că statul român nu-și face treaba. În schimb, e primul la majorat taxe și impozite. Păi e corect?!