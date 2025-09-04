Campionat Național de Drift, în centrul Ploieștiului

Ploieștiul va fi gazda în acest weekend a ultimei etape de la campionatul național de drift. Competiția se va desfășura în zona centrală a Municipiului, pentru care se vor institui restricții de circulație.

La Ploiești se va decide campionul național de drift! La concurs vor participa peste 50 de piloți din România, Bulgaria, Norvegia, Moldova, Ucraina și Italia.

Competiția se va desfășura pe un traseu special amenajat în centrul Ploieștiului în perioada 6-7 septembrie. Prețul unui bilet este de 60 lei.

Primăria Ploiești a anunțat deja restricții de circulație pentru organizarea și desfășurarea evenimentului.

Astfel, începând cu ziua de vineri, 5 septembrie 2025, ora 22.00 și până luni, 8 septembrie 2025, ora 05.00, se va închide circulația rutieră din oraș, după cum urmează:

Bulevardul Republicii, de la intersecția cu str. Inginer Dimitrie Tomozei până la intersecția în sens giratoriu din zona Catedrală;

Bulevardul Republicii – prima bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Ion Maiorescu;

Bulevardul Republicii – breteaua din mijloc închisă complet, de la sens giratoriu Catedrală până la Caraiman;

Bulevardul Republicii – a treia bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Elena Doamna;

str. Emile Zola, de la intersecția cu str. Erou Călin Cătălin până la intersecția cu str. Carpați;

str. Vasile Lupu, de la intersecția cu str. Lăpușna până la intersecția cu Bulevardul Republicii;

str. Văleni, de la intersecția cu str. Emile Zola până la intersecția cu str. Gheorghe Doja;

str. Vasile Milea, până la intersecția cu str. George Coșbuc.

Totdată se va permite circulația în dublu sens pe str. Lăpușna, de la intersecția cu str. Elena Doamna până la intersecția cu str. Vasile Lupu, pe durata desfășurării evenimentului.

TCE S.A. va asigura planificarea, devierea transportului public și scoaterea tensiunii din rețeaua de contact a troleibuzelor, în zona mai sus menționată. Toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.