Foto cu caracter ilustrativ

Când se va face plata pensiilor în septembrie. Anunțul oficial

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi precizări cu privire la plata pensiilor, dar și privind așa – zisa „mica recalculare”. „Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent”, a anunțat CNPP.

În urma apariției în spațiul public a unor afirmații alarmante conform cărora „sistemul public de pensii ar putea intra în colaps și recalcularea pensiilor în baza valorificării adeverințelor care atestă venituri brute și sporuri cu caracter nepermanent este suspendată din lipsa banilor”, CNPP a dat asigurări că sunt bani.

„Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.

Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

  • în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA,
  • în data de 12 ale lunii în cont curent /card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții;
  • în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank  România SA”, a anunțat CNPP.

