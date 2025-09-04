Când se va face plata pensiilor în septembrie. Anunțul oficial

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi precizări cu privire la plata pensiilor, dar și privind așa – zisa „mica recalculare”. „Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent”, a anunțat CNPP.

În urma apariției în spațiul public a unor afirmații alarmante conform cărora „sistemul public de pensii ar putea intra în colaps și recalcularea pensiilor în baza valorificării adeverințelor care atestă venituri brute și sporuri cu caracter nepermanent este suspendată din lipsa banilor”, CNPP a dat asigurări că sunt bani.

„Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.

Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

