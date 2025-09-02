Câți angajați ar putea fi concediați din primăriile din Prahova

Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o coferință de presă pe tema disponibilizărilor care ar trebui făcute în primării.

Potrivit datelor furnizate de guvern, în administrația locală sunt 189. 777 de angajați. Dacă s-ar aplica reducerea cu 40% a posturilor numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862.

Bolojan a declarat că aproximativ 13.000 de posturi ar trebui reduse din administrația publică locală.

Potrivit unei statistici prezentate de premier, în Prahova, 68 de primării ar trebui să desființeze în total 724 de posturi.

Este cel mai mare număr de posibile concedieri de bugetari din țară, județul Prahova fiind urmat de București, cu 708 posturi, Argeș – 649 și Suceava – 627.

Potrivit statisticii oficiale, în administrația publică din Prahova sunt 6493 de posturi, din care ocupate: 4981. După aplicarea reducerii de 724 de posturi (-15%) vor mai rămâne 4398 de posturi ocupate, fiind afectate 68 de primării (65% din totalul pe județ)