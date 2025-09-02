 

- Publicitate -
Ilie Bolojan

Câți angajați ar putea fi concediați din primăriile din Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o coferință de presă pe tema disponibilizărilor care ar trebui făcute în primării.

- Publicitate -

Potrivit datelor furnizate de guvern, în administrația locală sunt 189. 777 de angajați. Dacă s-ar aplica reducerea cu 40% a posturilor numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862.

Bolojan a declarat că aproximativ 13.000 de posturi ar trebui reduse din administrația publică locală.

Potrivit unei statistici prezentate de premier, în Prahova, 68 de primării ar trebui să desființeze în total 724 de posturi.

Administrație

Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești

Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început în acest an la Ploiești, Primăria intenționează reabilitarea totală a două artere de circulație din...
- Publicitate -

Este cel mai mare număr de posibile concedieri de bugetari din țară, județul Prahova fiind urmat de București, cu 708 posturi, Argeș – 649 și Suceava – 627.

Potrivit statisticii oficiale, în administrația publică din Prahova sunt 6493 de posturi, din care ocupate: 4981. După aplicarea reducerii de 724 de posturi (-15%) vor mai rămâne 4398 de posturi ocupate, fiind afectate 68 de primării (65% din totalul pe județ)

concedieri primarii

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

  1. Simplu!
    – 300 out Primaria Ploiesti,
    – 200 out din municipii si orase,
    – 300 out din rurale, intre 5-10 per localitate,
    – 100 out de la Consiliul Judetean,
    – 100 out de la Prefectura,
    – 200 out de la subordonatelw Primariei si CJ.
    1.200 out.
    Cam asta ar fi cifra corectă.
    Vreti sa va refac organigramele?😪

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Un bărbat de 52 de ani, din Ploiești, dat dispărut

0
Ilie Florin Nicolae, în vârstă de 52 de ani,...
Politic

De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

0
După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere...
Eveniment

Paznic al unei bănci din Ploiești, furat de o femeie

1
Un incident mai puțin obișnuit s-a produs luni, 1...
Politic

Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi

0
Grupul consilierilor PSD Ploiești organizează astăzi o dezbatere privind...
Administrație

Planta pentru care riști amendă de 20.000 de lei la Ploiești

0
Ploieștenii riscă amenzi contravenționale care pot ajunge la 20.000...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Planta pentru care riști amendă de 20.000 de lei la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștenii riscă amenzi contravenționale care pot ajunge la 20.000...

Liziera de lângă UPG și achiziția de tramvaie noi, din nou în CL

Roxana Tănase -
Aleșii locali ploieșteni sunt convocați, miercuri, 3 septembrie, la...

Străzile care vor intra în reparații capitale la Ploiești

Roxana Tănase -
Pe lângă reparațiile curente de străzi, care au început...

Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei, la iarnă, în Ploiești

Roxana Tănase -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, luni, ce se...
- Publicitate -

Audiență record la dezbaterea din Bariera București

Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean a transmis în direct, aseară, dezbaterea primarului...

Finanțarea Petrolului, blocată de Consiliul Local

Roxana Tănase -
Invitat la emisiunea Observatorul Prahovean Live, primarul Ploieștiului, Mihai...

Cum vor fi repartizate, în 2026, locuințele sociale la Ploiești

Roxana Tănase -
Un nou regulament privind criteriile de eligibilitate pentru locuințele...

Polițeanu: Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului

Roxana Tănase -
Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean