Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei. Artiștii care vor urca pe scenă

Trei zile cu muzică, mâncare tradițională și distracții, la Valea Doftanei. Festivalul Cașcavelei va avea loc în perioada 5 – 7 septembrie, pe Stadionul de fotbal de la Valea Doftanei. Nu vor lipsi concertele, ansamblurile folclorice și spectacolele autentice, dar nici produsele tradiționale, bunătățile locale.

Cel mai așteptat eveniment al toamnei, Festivalul Cașcavelei își va deschide larg porțile , vineri, 5 septembrie, la Valea Doftanei.

Concerte, parc de distracții, produse tradiționale și artificii

Cea de a XXII-a ediție a Festivalului Valea Doftanei, la care sunt așteptați să participe mii de prahoveni, vine cu multiple surprize.

Parcul de distracții, DJ set, efectele speciale și focurile de artificii sunt alte câteva surprize pentru cei care vor ajunge la cel mai important eveniment al toamnei.

Artiștii care vor urca pe scenă

Primăria Valea Doftanei a anunțat că nu vor lipsi concertele cu artiști de top, produsele tradiționale și bunătățile locale, dar nici ansamblurile folclorice și spectacolele autentice.

În cele trei zile ale Festivalului Cașcavelei, de la Valea Doftanei, pe scenă vor urca numeroși artiști, precum Jador, Valentin Sanfira, Dana Dobre, Adriana Deaconu, Nicole Cherry, Dorian Popa, Fuego, Mioara Velicu, Taraful Cleante, Andreea Bălan, Nicu Paleru și Mărioara Man.

Nu vor lipsi însă ansamblurile folclorice și spectacolele autentice.

Anunțul Primăriei Valea Doftanei

„Festivalul Cașcavelei – Ediția a XXII-a. În perioada 5-7 septembrie 2025, Valea Doftanei vă așteaptă pe Stadionul de Fotbal la cel mai îndrăgit eveniment al toamnei!

Concerte cu artiști de top

Produse tradiționale și bunătăți locale.

Ansambluri folclorice și spectacole autentice.

Parc de distracții, DJ set, efecte speciale și focuri de artificii.

Intrarea este liberă! Hai să petrecem împreună trei zile pline de bucurie, tradiție și muzică!”, este anunțul Primăriei Valea Doftanei.