Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul viitor. Guvernul ia în calcul majorarea cu 70% a bazei de impozitare. Dacă o astfel de propunere se menține, la Ploiești, impozitul pentru un apartament cu două camere ar putea ajunge la 300 de lei.

Guvernul ia în calcul o creștere masivă a taxelor și impozitelor locale, de la 1 ianuarie 2026. Primele discuții vizează creșterea cu 70% a bazei de impozitare.

Impozitul pe clădiri diferă de la o localitate la alta și este calculat prin aplicarea unei cote asupra valorii de impozabile pe metru pătrat de suprafață construită, fiind stabilit și în funcție de zona unde este amplasată clădirea.

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament la Ploiești

La Ploiești, în 2025, impozitul pentru o garsonieră cu o suprafață de 30 m.p., este 106 lei. În cazul în care baza de impozitare crește cu 70% pentru aceeași garsonieră impozitul ar urma să fie de 180 de lei.

Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 m.p. impozitul în 2025 este de 177 de lei. În cazul în care se menține propunerea Guvernului de creștere a bazei de impozitare cu 70%, pentru același apartament cu două camere impozitul ar urma să fie de 300 de lei.

Pentru un apartament cu trei camere, cu o suprafață de 70 m.p., impozitul este de 248 de lei. În urma majorării cu 70%, impozitul ar urma să ajungă la 422 lei.

Noua grilă pentru impozite ar urma să fie anunțată până la data de 1 septembrie, astfel încât primăriile să aibă timp să implementeze măsurile începând cu 1 ianuarie 2026.

Ce taxe și impozite ar putea fi majorate cu 70%