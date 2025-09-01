Farul Constanța – Petrolul: 2 – 1. Încă o înfrângere pentru „lupi”

Petrolul suferă o nouă înfrângere, în deplasare, în partida cu Farul Constanța. „Lupii” ratează pe finalul meciului egalarea. Partida se încheie cu un nemeritat 2-1.

- Publicitate -

Petrolul a întâlnit, luni, de la ora 21.00, echipa Farul Constanța, pe Stadionul Central al Bazei Academiei “Gheorghe Hagi”.

Prima ocazie de gol pentru „lupi” a fost înregistrată în minutul 8. Tolea a trimis mingea, din păcate, în bară. În min. 29, Farul marchează prin Tănase.

Cinci minute mai târziu, Petrolul reușește să egaleze, la o pasă a lui Gicu Grozav. Chică-Roșă reușește să restabilească egalitatea. Scor 1 – 1.

Administrație Polițeanu: Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și Consiliul Local Ploiești se răsfrânge asupra dezvoltării orașului. „Amploarea dezastrului provocat, în primul rând de...

- Publicitate -

În repriza a II-a, minutul 57, Petrolul mai are o ocazie la poarta Farului. Gicu Grozav trimite, însă balonul peste poartă.

Câteva minute mai târziu, emoțiile au crescut la poarta Petrolului. Markovic trimite mingea în poarta „lupilor”, însă golul este anulat, deoarece a fost surprins în ofsaid. În min. 87, Farul înscrie prin Larie, un gol din penalty, după ce Sima a fost faultat în careu.

Petrolul mai are o ocazie de gol în minutul 90+1. Daniel Paraschiv este aproape să aducă o egalare, însă norocul nu le surâde „lupilor”. Petrolul ratează pe finalul meciului egalarea. Partida se încheie cu un nemeritat 2-1.