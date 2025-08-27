Petrolul s-a calificat în următoarea etapă a Cupei României

Petrolul Ploiești a întâlnit-o în această seară pe Poli Iași în Cupa României și a învins-o scor 2-1 după 120 de minute. Gicu Grozav a adus victoria ploieștenilor în minutul 120+2.
Petrolul a deschis scorul în minutul 21 prin Doukansky și a controlat prima parte a jocului, dar fără să mai marcheze. În repriza a doua, Poli Iași a reușit să revină în joc prin Ștefan Ștefanovici, minutul 69.
Meciul a ajuns în prelungiri, unde Petrolul a avut cele mai mari ocazii de a marca.
Gicu Grozav a reușit să aducă victoria în minutul 120+2 cu o lovitură superbă din marginea careului.
Programul Cupei României, ediția 2025 / 2026, după play-off
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026