Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploieşti

Finalul de vacanţă aduce o nopuă reuniune hipică, duminică, pe Hipodromul Ploieşti. Principalele întreceri ale zilei vor fi Premiul „Radu Stanian” şi Premiul „Alexandru B. Stirbey”. Copiii vor avea parte și de plimbări gratuite cu calul în zona amenajată de lângă tribuna Hipodromului Ploiești.

„Evenimentul hipic începe la ora 10:00 şi are în program 6 curse – patru de trap şi două de galop – principalele întreceri ale zilei fiind Premiul „Radu Stanian”, la trap (ora 11:05) şi Premiul „Alexandru B. Stirbey”, la galop (ora 11:30)”, a anunțat CSM Ploiești.

Reuniunea va fi deschisă la ora 10:00 de Premiul Luptător, urmat de Premiul „Alexandru N. Lahovary”, la galop (10:20) şi de Premiul Magnat, la trap (ora 10:40).

Vor urma cele două curse principale ale zilei, pentru ca ziua hipică să fie închisă de o nouă cursă de trap, Premiul Latin, de la ora 11:55.

„Ca de obicei, pentru cei mai mici dintre spectatori va fi amenajat un „fun corner” unde aceştia se vor putea juca sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom, urmând, totodată, să beneficieze de plimbări gratuite cu calul în zona amenajată lângă tribună (limita de vârstă 4-14 ani), demers posibil graţie partenerilor de la Luna Horse.

Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit”, a precizat CSM Ploiești.