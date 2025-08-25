Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de doar 10 ani, a câștigat prima etapă a Campionatului Național RoDrift la categoria street kids, desfășurată pe circuitul Transilvania Motoring din Mureș. Tot acum, la aceeași vârstă, a devenit cel mai tânăr pilot licențiat de drift din Europa și, foarte probabil, din întreaga lume.

Alexis este fiul lui Răzvan Stan, originar din Ploiești, unul dintre cei mai vechi piloți din RoDrift. Cu talentul și pasiunea moștenite de la tatăl său, Alexis are toate șansele să aibă o carieră strălucită în acest sport care, iată, deja i-a adus multiple satisfacții.

Alexis s-a urcat pentru prima dată într-o mașină la vârsta de doi ani. La vârsta de cinci ani a primit de la bunicul său primul kart iar, un an mai târziu, participa la prima lui competiție oficială.

La vârsta de opt ani realiza primul său derapaj controlat (drift).

La nouă ani Alexis a fost licențiat oficial de către Federația Română de Automobilism Sportiv, devenind astfel cel mai tânăr pilot de drift din istoria campionatului RoDrift.

Pe Alexis Stan îl veți putea urmări, într-o demonstrație, la Ploiești, în weekendul 6-7 septembrie 2025, cu ocazia marii finale a sezonului RoDrift 2025. Aceasta se va desfășura în centrul Ploieștiului, la Catedrală, și este un vis pe care tatăl său, Răzvan Stan, ploieștean la origine, l-a avut: acela de a participa la o competiție de drift „acasă”!

Vedeți mai jos emisiunea cu Alexis și Răzvan Stan, de la Observatorul Prahovean LIVE: