- Publicitate -

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de doar 10 ani, a câștigat prima etapă a Campionatului Național RoDrift la categoria street kids, desfășurată pe circuitul Transilvania Motoring din Mureș. Tot acum, la aceeași vârstă, a devenit cel mai tânăr pilot licențiat de drift din Europa și, foarte probabil, din întreaga lume.

- Publicitate -

Alexis este fiul lui Răzvan Stan, originar din Ploiești, unul dintre cei mai vechi piloți din RoDrift. Cu talentul și pasiunea moștenite de la tatăl său, Alexis are toate șansele să aibă o carieră strălucită în acest sport care, iată, deja i-a adus multiple satisfacții.

Alexis s-a urcat pentru prima dată într-o mașină la vârsta de doi ani. La vârsta de cinci ani a primit de la bunicul său primul kart iar, un an mai târziu, participa la prima lui competiție oficială.

La vârsta de opt ani realiza primul său derapaj controlat (drift).

Auto-moto

Harta neagră a accidentelor rutiere din Prahova

La solicitarea Observatorului Prahova, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova au transmis statistica neagră a accidentelor rutiere din județ. Astfel, în ultimii cinci ani,...
- Publicitate -

La nouă ani Alexis a fost licențiat oficial de către Federația Română de Automobilism Sportiv, devenind astfel cel mai tânăr pilot de drift din istoria campionatului RoDrift.

Pe Alexis Stan îl veți putea urmări, într-o demonstrație, la Ploiești, în weekendul 6-7 septembrie 2025, cu ocazia marii finale a sezonului RoDrift 2025. Aceasta se va desfășura în centrul Ploieștiului, la Catedrală, și este un vis pe care tatăl său, Răzvan Stan, ploieștean la origine, l-a avut: acela de a participa la o competiție de drift „acasă”!

Vedeți mai jos emisiunea cu Alexis și Răzvan Stan, de la Observatorul Prahovean LIVE:

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

0
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Se clarifică modalitatea de debranșare de la sistemul termic din Ploiești

0
Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect...
Eveniment

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

0
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...
Economic

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

0
Declarație publică părți interesate. BAT solicită recertificarea conform standardului internațional...
Eveniment

Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

0
Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni...
Eveniment

Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

11
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

Observatorul Prahovean -
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

Observatorul Prahovean -
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

Observatorul Prahovean -
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

Observatorul Prahovean -
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

Observatorul Prahovean -
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

Observatorul Prahovean -
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

Marius Nica -
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean