Finala C.N. de drift va fi în Ploiești. Data evenimentului

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Finala Campionatului Național de Drift va avea loc în acest an la Ploiești. Evenimentul este programat să se desfășoară în centrul orașului, în perioada 6-7 septembrie.

„Pe 6-7 septembrie, pasionații de motorsport sunt invitați să trăiască alături de noi marea finală a sezonului RoDrift 2025, pe un circuit complet nou, amenajat chiar în centrul orașului Ploiești.

Ne așteaptă două zile de adrenalină pură și spectacol autentic, în care cei mai buni piloți ai sezonului se vor duela în bătălii roată la roată pentru titlul suprem.

Finalul competiției va aduce un moment special: îi vom celebra pe campioni într-un cadru urban spectaculos, în mijlocul orașului, alături de publicul care le-a fost alături pas cu pas.

Va fi o festivitate plină de emoție și aplauze pentru toată dăruirea din acest sezon – un final grandios, așa cum merită adevărații eroi ai driftului!” au transmis organizatorii, pe site-ul rodrift.ro.

