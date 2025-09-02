Ciobotariu rămâne antrenor la Petrolul și la meciul cu Dinamo

Petrolul Ploiești are un început slab de campionat cu Liviu Ciobotariu pe banca tehnică. Echipa fanion a Ploieștiului a acumulat după 8 etape doar 6 puncte, fiind pe locul 12.

La ultima înfrângere suferită, cu Farul Constanța, în deplasare, galeria petrolistă a cerut demisia antrenorului. Ciobotariu a refuzat să facă însă acest gest.

Ce a spus Ciobotariu după înfrângerea cu Farul Constanța

Sper să trecem de această pasă neagră, pentru că este o situație care ne apasă. Este delicată. Nu este prima oară când mi se întâmplă un astfel de lucru. Am atâta experiență, aproape 20 de ani ca antrenor. E clar că eu trebuie să rezolv această situație. Trebuie să ne pregătim mai bine, să facem mult mai mult decât am făcut până acum.

E normal ca suporterii să fie supărați și le înțeleg această nemulțumire. După 8 etape, să ai doar 6 puncte și totuși suporterii să vină tot timpul după tine… au dreptate.

Am avut o discuție cu ei și le-am dat dreptate, pentru că ei vor mult mai mult de la noi. Vor rezultate. Orice echipă se hrănește cu rezultate. Le-am explicat că trebuie să mai avem răbdare până vom intra pe linia normală pe care ne-o dorim și noi, și suporterii.

Eu nu știu nimic (n.r. – despre o posibilă demitere). Trebuie să întrebați conducerea. Președintele și acționarii demit, eu nu am vorbit cu nimeni despre așa ceva, nu am fost anunțat. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom discuta. Pe mine nu m-a anunțat nimeni, am vorbit acum cu domnul președinte. Nu știi niciodată, ca antrenor te poți aștepta la orice.

O demisie nu este luată în calcul, nu există. Nu plec la greu. Ar fi o dovadă de neseriozitate să pleci de la o echipă când echipa este jos. Nu o să fac asta niciodată. Sunt un luptător și mă voi lupta până când vom avea rezultate. Nu știu ce va fi în continuare, nu am de unde să știu.

Ciobotariu rămâne antrenor la Petrolul

Surse din conducerea clubului Petrolul au confirmat pentru Observatorul Prahovean că Liviu Ciobotariu va rămâne antrenorul echipei, cel puțin până la următorul meci. Este vorba de derbiul din 15 septembrie, de pe Ilie Oană, cu Dinamo București.

Revine Topal?

În cazul în care ”lupii galbeni” vor suferi o nouă înfrîngere, postul lui Ciobotariu va fi în pericol pentru că lupta pentur evitarea retrogradării va fi și mai dificilă. Presa sportivă centrală speculează că la Ploiești ar putea veni Mehmet Topal (ar fi al treilea mandat la Petrolul) sau Dorinel Munteanu. Acesta din urmă este liber de contract după ce a fost pus pe liber de Sepsi, în urma unei serii ”negre” din campionatul trecut, care a contribuit decisiv la retrogradarea echipei din Sfântul Gheorghe.