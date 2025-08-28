- Publicitate -

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez semnând un contract valabil pentru următorii doi ani.

Potrivit unui comunicat al clubului, Dongmo (24 ani) joacă pe postul de mijlocaș central. Acesta s-a format in Franța, la Troyes, bifând două meciuri inclusiv în primul eșalon din Hexagon, în ediția 2022-2023.

Anul trecut a semnat cu Vardar Skopje, unde a câștigat Cupa Macedoniei de Nord, calificându-se astfel în preliminariile Conference League, în care a jucat la începutul acestei stagiuni.

Reamintim că Petrolul s-a calificat, ieri, în grupele Cupei României, învingând în deplasare Poli Iași cu 2-1. Detalii aici: Petrolul s-a calificat în următoarea etapă a Cupei României

