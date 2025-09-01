Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar, 15 unități de învățământ din Prahova nu dețin autorizație de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică.

Acestea sunt grădinițe cu program normal sau prelungit, școli primare, gimnaziale , un liceu și chiar o facultate.

Printre motivele neautorizärii de către DSP Prahova se numără: clădiri aflate încă în renovare sau reabilitare, volum de aer insuficient în săli, lipsa unui cabinet medical autorizat și ofici alimentar și cel de curățenie nedotat corespunzätor. În ceea ce privește clădirile aflate în șantier, elevii au fost relocați.

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Grădinița cu program normal din Băicoi – oficiul de curățenie nu este dotat cu o chiuvetă racordată la apă și canalizare

Școala primară din Azuga – nu are cabinet medical autorizat

Grădinița nmr 11 din Ploiești: în sălile de grupă nu se asigură cubajul minim de aer (5mc/copil)

Școala gimnazială din Lipănești – clădire în reabilitare

Școala gimnazială dinPlopu – clădire în renovare

Grădinița nr. 2 ”Fluturașii” din Sinaia – nu are cabinet medical autorizat

Grădinița ”Floare de colț” din Sinaia – nu are cabinet medical autorizat

Grădinița cu program prelungit din Băicoi în sălile de grupă nu se asigură cubajul minim de aer (5mc/copil)

Liceul Teoretic din Azuga – clădire în renovare

Școala Gimnazială Sf. Nicolae din Mizil – nu are cabinet medical autorizat

Școala Gimnazială ”Cănuță Ionescu” din Urlați – nu are cabinet medical autorizat

Școala Primară Principesa Maria din Sinaia – nu are cabinet medical autorizat

Facultatea de Moașe și Asistente Medicale, punct de lucru Plloiești a UMF Carol Davila – nu a solicitat autorizarea

Grădinița cu Program Prelungit din Gura Vitioarei – fără oficiu alimentar și de curățenie amenajate

Grădinița ”Universul prieteniei” din Câmpina – platforma pentru deșeuri menajere nu este amenajată corespunzător, iar grupurile sanitare nu sunt adaptate vârstei copiilor

Reamintim că Observatorul Prahovean a publicat zilele trecute care sunt unitățile de învățământ de stat și private din Prahova, care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

Legislația în vigoare le permite însă functionarea și fără acest document eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Detalii aici: Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU