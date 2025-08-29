Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46 de unități de învățământ de stat și private din Prahova nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Legislația în vigoare le permite însă functionarea și fără acest document eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).
Pe 8 septembrie începe noul an școlar, iar în Prahova sunt 872 de construcții în care funcționează unități de învățământ.
În acest context, Observatrorul Prahovean a solicitat ISU Prahova informații privind lipsa autorizației de Securitate la incendiu pentru școlile și grădinițele din județ.
Din cele aproape 900 de clădiri, doar 190 dețin autorizație securitate la incendiu. 46 funcționează fără autorizație de securitate la incendiu (dintre acestea, 17 au avize de securitate la incendiu), iar 636 de construcții nu se supun avizării/autorizării, neintrând sub incidența legislației.
În ceea ce privește unitățile fără autorizație ISU, instituția menționează că acestea ”nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu”.
Altfel spus, nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizație de securitate la incendiu.
Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU:
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOCIC „REGINA MARIA” fost JEAN MONNEТ – A3 – Internat – PLOIEŞTI
COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” – CORP D – SALA SPORT – PLOIEŞTI
GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 – CORP A – PLOIEŞTІ
GRĂDINITŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA” – PLOIEȘTI
GRĂDINITŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU” – GPP şi PN „CRAI NOU” – PLOIEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI – C1 – PLOIEȘTI
GRĂDINIŢA „EXCELSIS” – PLOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” – SALA DE SPORT – PLOIEȘTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU” – ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ – PLOIEȘTI
SCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” – SALA SPORT – PLOIEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” – Clădire Sport – PLOIEŞTI
CREŞA NR. 10 CREŞA – PLOIEŞTI
COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA – Clădire liceu Câmpina
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 – GPN NR.2 „SECĂRIEI” – COMARNIC
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAŞUL MIZIL
LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAŞUL MIZIL – Corp,10 Sali” – Mizil
LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAŞUL MIZIL – C6 – Corp С – Mizil
LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAŞUL MIZIL – C3 – Sala de sport
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „GEORGE ENESCU” – SINAIA
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLŢEŞTI – SCOALA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂLŢEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI – CORP A
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA – CORP A
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI – BRAZII DE SUS
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂTEŞTI, COMUNA BRAZI – BĂTEȘTI
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT, COMUNA BRAZI – BRAZII DE JOS
GRĂDINITȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT NEGOIEŞTI, COMUNA BRAZI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DUMBRĂVEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIENARII BURCHII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII
ŞCOALA PRIMARĂ, SAТ POIENARII RALI, COMUNA POIENARII BURCHII
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT – SCORTENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BORDENI (SÂRCA)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR RADU ION” SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEŞTIPALEOLOGU – CORP A – Vadu Părului
SCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR RADU ION”, SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEŞTIPALEOLOGU – CORP B – Vadu Părului
SCOALA GIMNAZIALĂ nr. 2 „ALEXANDRU POPESCU TELEGA”
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOТА
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RAFOV – BUDA
ŞCOALA PRIMARA, SAT PALANCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂFOV (Mălăieşti)
ŞCOALA PRIMARĂ, SAT SICRITA
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GORGOТА – GORGOТА
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOТА
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIENARII APOSTOLI, COMUNA GORGOТА
ASOCIAŢIA CENTRUL DE EDUCAŢIE, CERCETARE ŞI INOVAŢIE SEVA – PLOIEŞTIORI