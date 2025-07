Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Când ai nevoie să bați în lemn și în jurul tău e doar PLASTIC, PAL și VINILIN, caută OMU! Omu Wood Design, fabricat în România, la Câmpina. O afacere în care lemnul prinde viață în mâinile familiei Apetre.

- Publicitate -

Câmpina nu este doar un punct pe hartă, ci o respirație adulmecătoare între munte și șes, o urbe care pare să fi fost așezată cu arta unui pictor îndrăgostit de lumină și liniște. Este orașul dintre văi, dintre anotimpuri și mai ales dintre epoci. Câmpina are un fel al ei de a păstra echilibrul între trecut și prezent. Este un oraș al meșteșugului și al minții, cândva centru petrolier de prestigiu, astăzi loc al oamenilor care nu se tem să construiască din nou pentru o societate mai bună.

Cu gândul să „fug ”de arșița căldurii, am plecat spre Câmpina să aflu povestea lui Ionuț și Corina Apetre și a afacerii lor. Ionuț tâmplarul care a reinventat lemnul sub marca Omu Wood Design.

Cum a început afacerea

Într-o lume grăbită și plină de produse standardizate, în Câmpina există un atelier unde timpul capătă răbdare, iar lemnul este tratat cu respect. Aici lucrează Corina și Ionuț Apetre, sufletul și inima din spatele brandului românesc Omu Wood Design. Povestea începe imediat după Revoluție, când socrul lui Ionuț Apetre deschidea un atelier de tâmplărie. Marca „Nea Apetre” a ajuns să mobileze numeroase case de pe Valea Prahovei.

Eveniment Incendiu în Băicoi. O casă este cuprinsă de flăcări O casă din Băicoi, situată pe strada Oltului, a fost cuprinsă de flăcări miercuri în jurul prânzului, potrivit ISU Prahova. La locul evenimentului au fost...

- Publicitate -

Astăzi, acel spirit de meșteșugar trăiește mai departe prin Omu Wood Design, o firmă ce produce mobilier unicat din lemn masiv, adaptat la nevoile și visele fiecărui client.

Ionuț Apetre, inginer specializat în industria lemnului, a lucrat ani buni în Franța și Italia, dar și în România, în corporații. Însă dragostea pentru lemn și dorința de a crea cu sens l-au readus acasă. Alături de soția sa, Corina, fostă jurnalistă și învățătoare au pornit împreună într-o aventură antreprenorială autentică, din 2014 încoace.

Numele firmei, Omu Wood Design, este un joc de cuvinte și simboluri. OMU vine de la omulețul pe care Ionuț îl desena în corporație, visând la propriul atelier. Astăzi, acel vis este realitate. Marca este înregistrată la OSIM iar creațiile lor sunt recunoscute nu doar pentru estetica aparte, ci și pentru calitatea durabilă.

„Ionuț respiră lemn. El visează proiecte, le desenează noaptea și a doua zi începe să le aducă la viață”, povestește Corina cu emoție.

Cine este Corina Apetre?

- Publicitate -

Fac parte din echipa Omu Wood Design și fac treaba cea mai ușoară, dacă pot să spun așa, pentru că greu îl duce soțul meu împreună cu colegii de la atelier. Producem mobilier din lemn masiv, la comandă.

Aici la atelier, ne jucăm cu lemnul, ne jucăm cu tipurile de finisaj, dincolo de creația în sine. Un produs este gândit de la faza de proiect până ajunge la finisaj, practic la forma sa finală.

Abia atunci „lemnul are viață”. Ionuț este omul cu ideile, el este foarte creativ, având deja experiență în acest domeniu.

Cum a început povestea Omu Wood Design?

Imediat după Revoluția din 1989, Ioan Apetre, tatăl lui Ionuț, a deschis în Câmpina primul atelier de tâmplărie de pe Valea Prahovei. Multe din casele din județ și nu numai, au ușile, ferestrele, scările interioare făcute la Nea Apetre. Firma a crescut, atingând la apogeu un număr de 46 de angajați. Meșteșugul prelucrării lemnului s-a transmis de la tatăl său.

Corina îmi povestește cu zâmbetul pe chip, zâmbet ce exprimă bucuria că și azi încă mai vin clienții lui Nea Apetre, să cumpere produse marca Omu Wood Design.

Ionuț respiră lemn, îmi spune Corina. Este născut în talaș, așa cum îi place să spună.

Dialogul meu continuă, stând la un pahar de apă rece și bună servit pe o bucată de lemn decorativ, marca Omu Wood Design.

Exclusiv Tarif special pentru primul spațiu de birouri scos la închiriat în blocul Bucegi12 Dacă ești în căutarea unui sediu care să reflecte profesionalismul și imaginea unei firme de top, acest spațiu de birouri din centrul Ploieștiului ar...

- Publicitate -

Ce a urmat?

Experiența anilor petrecuți dincolo de granițele țării, a fost benefică pentru soțul meu. Acolo, a învățat foarte multe lucruri iar când s-a reîntors în România, a lucrat la o fabrică de mobilă din Râmnicu Vâlcea, unde ne-am și cunoscut. O poveste frumoasă, o perioadă din care amândoi am învățat ce înseamnă să îți asiguri propria existență.

Poate anii cei mai frumoși din viață, anii în care ne-am completat unul pe celălalt. Ne-am susținut, am crescut, ne-am format o familie. Am trecut împreună prin mai multe etape, dar care ne-au prins foarte bine. Experiența este cea mai bună formă de a învăța!

- Publicitate -

Ați revenit acasă, aici la Câmpina. Ce v-a determinat?

Au fost mai multe motive pentru care ne-am întors aici. Starea de sănătate a socrului meu și mama lui Ionuț cu grijile și problemele vieții. Am decis să ne întoarcem lăsând în urmă prietenii și job-urile.

Eu am profesat la început ca învățătoare, apoi am lucrat la o televiziune locală.. Acum după ceva ani nu regretăm pentru că am luat această decizie. Știți cum se spune în viață, urcă-te în trenul acela care oprește pentru tine, poate a doua oară nu vei mai avea ocazia! A fost un lucru foarte bun că ne-am întors aici, să lucrăm pentru noi, pentru afacerea noastră. Ai o altă satisfacție. Ne-am întors să punem în practică noile idei ale lui Ionuț.

Astăzi, acel vis este realitate. Marca este înregistrată, creațiile noastre sunt recunoscute nu doar pentru estetică, ci și pentru calitatea durabilă.

- Publicitate -

Mobilă cu suflet, clienți cu povești

Mobilierul creat în atelierul Omu Wood Design nu este ieftin și nu este nici „de catalog”. Este creat pe nevoile clientului, fie că este un proprietar de pensiune, fie că este o familie tânără care vrea o masă din stejar vechi pentru casa lor din oraș.

Vă amintiți care a fost prima piesă creată?

Aș putea să încep cu prima piesă creată de către soțul meu pentru licență. Și anume un scaun deosebit. Aceea este prima creație a lui. Pentru cititorii Observatorului Prahovean va fi o premieră, este prima oară când o facem cunoscută publicului. Produs unicat!

Ionuț se mai „joacă” uneori și mai realizăm un scaun diferit, o comodă cu design aparte. Produsul poate să fie o combinație între lemn și piatră sau metal sau piele sau… Ideile sunt infinite. Omul Ionuț visează! Și visele devin realitate.

- Publicitate -

Există nopți uneori când îl simt că se trezește și desenează, proiectează. Acelea sunt cele mai frumoase proiecte. Ionuț așa trăiește. Lemnul capătă viață, trăiește!

O echipă mică, o pasiune mare!

Atelierul funcționează cu o echipă restrânsă, patru angajați, plus Ionuț și Corina. Oameni cu mâini bătătorite, tăcuți, disciplinați. Oameni ai lemnului. Dar fiecare este pasionat, implicat și atent la detalii.

Omu Wood Design colaborează inclusiv cu tineri pasionați de arhitectură printre care o elevă care a ales să învețe tâmplăria „cu mâinile în lemn”.

Am observat aici o domnișoară care lucrează. Promovați și tinerii în această poveste?

- Publicitate -

Promovăm tinerii și vrem să ducem această meserie mai departe. România are nevoie de oameni care știu să creeze cu mâinile și cu sufletul. Medeea, pentru că așa o cheamă, urmează să dea examen de admitere la Facultatea de Arhitectură. Este din Câmpina. Tot trecând pe lângă vitrina de la firma noastră a observat obiectele din showroom și ne-a rugat să o primim, să facă un fel de practică, să fie prezentă la toate procesele în sine pe care le parcurgem. Nu neapărat la birou, la desen, la proiectare, ci efectiv, în atelier, cot la cot cu colegii noștri. Are aproape trei săptămâni de când vine la noi și deja este parte din echipă.

Sunt lucruri pe care le face în deplină siguranță, lucruri care îi vor prinde bine. La arhitectură nu este vorba doar despre desen și despre proiectare. Ca în orice alt domeniu contează practica iar Medeea face asta.

Care este modul lui Ionuț de viață, din punct de vedere profesional?

Este modul său de a respira. Pentru că el asta face tot timpul. Și nu-și dorește altceva. El, prin atelierul ăsta, nu știu… Respiră lemn. Poți să îi iei orice numai asta nu! Dacă ar putea să lucreze și noaptea cu siguranță ar face-o. Este pasiune 100%. Vă spun asta fără să stau măcar o clipă la îndoiala!

Să știți că atunci când nu doarme, creează. Mai desenează ceva. Activitatea sa nu se termină la ora 4 și jumătate când se termină programul colegilor. Se duce undeva către seară, uneori și mai târziu. Îi mai vine o idee și o pune în practică.

El nu face mobilă. Nu face obiecte. El creează povești din lemn, care par să vină din alt timp, poate dintr-un vis al pădurii.

Am vizitat showroom-ul și am văzut produse interesante. Cum le gândiți?

Când vine vorba de un produs, cum este canapea aceea care se transformă într-o masă, ne gândim la nevoia clientului. Ce îi trebuie? Dacă are un spațiu mic, este clar că are nevoie de un produs 2-în-1. Și acesta poate să fie canapea respectivă. Dacă este spațiu mare, generos, atunci se potrivește o comodă care este mai mare, cu un aspect diferit. Putem să combinăm lemnul din stejar cu blana de oaie ori cu piele de ovine…Orice să fie pe placul celor ce ne deschid ușa.

Care este visul vostru?

Visul nostru este să ducem mai departe această afacere, dacă nu pentru generațiile din familie, măcar pentru cei care urmează studii în domeniul prelucrării lemnului. Să formăm tineri, să creștem frumos, dar fără să ne pierdem autenticitatea.

Să dea viața mai departe lemnului. Să îl modeleze, să realizeze produse cu suflet!

Un mesaj pentru cititorii Observatorului Prahovean?

Îi invităm aici la noi ca să vadă produse deosebite. Să nu înceteze să viseze. Dacă au un vis să-l ducă mai departe pentru că se poate. Dacă au o pasiune să o transforme în realitate!

Visele nu mor niciodată. Și lemnul are viață. Iar Corina și Ionuț Apetre îi pun și suflet.