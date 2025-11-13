Prima creșă construită după 1990 din Ploiești a fost, în sfârșit, deschisă

Prima creșă construită în ultimii 35 de ani la Ploiești a devenit funcțională. Inaugurată în luna ianuarie 2025, în prezența ministrului Dezvoltării, Attila Cseke, creșa și-a deschis porțile pentru copii 10 luni mai târziu, spre fericirea părinților care și-au înscris copiii la noua unitate.

„În data de 10 noiembrie a dost deschisă creșa pentru copii. Sunt două grupe, fiecare cu câte 20 de antepreșcolari”, a precizat Amalia Miclescu, director creșe Ploiești.

Situație deblocată la prima creșă construită din Ploiești

Deschiderea noii creșe a întârziat după inaugurare, având în vedere că a fost necesară parcurgerea unor pași obligatorii, respectiv autorizarea și angajarea de personal.

Astfel, pe data de 3 octombrie, potrivit anunțului postat pe creșeploiești.ro/informatii-utile, a fost publicat programul de depunere a dosarelor de înscriere antepreșcolari pentru Creșa Sf. Ana, Ploiești.

Investiție de peste 11,8 milioane de lei

Reamintim faptul că prima creșă construită după 1990 la Ploiești a costat 11,8 milioane de lei, investiția fiind derulată de Compania Națională de Investiții (CNI).

valoarea totală a proiectului a fost de peste 11,8 milioane de lei, a fost derulată de Compania Națională de Investiții (CNI). Contractul de finanțare pentru construirea creșei de pe strada Aleea Strunga din Ploiești a fost semnat în septembrie 2022.

Creșa are o capacitate de 40 de locuri și a fost dotată cu săli de joacă, dormitoare, sală de masă, grupuri sanitare și spații de așteptare pentru părinți, dar și cu spații tehnice și administrative.