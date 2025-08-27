- Publicitate -
Cupa României la fotbal se joacă într-un nou format

Poli Iași-Petrolul, în Cupa României. Cine transmite meciul

Petrolul Ploiești va juca în această seară, de la ora 19:00, în deplasare, la Poli Iași, în Cupa României. Victoria este similară cu o calificare în grupele Cupei României.

Petrolul caută victoria și calificarea în faza grupelor Cupei României, competiție de care e legată sentimental, și prin prisma ultimele performanțe notabile din istoria clubului.

„Meciul de la Iași este unul foarte important, trebuie neapărat să câștigăm!”, a rezumat, pe scurt, Liviu Ciobotariu, imediat după înfrângerea de la Craiova, iar tehnicianul a deplasat în Moldova lotul complet, semn că partida va fi tratată cu maximă atenție.

Evident, posibil ca în primul „11” să se strecoare și jucători care au evoluat mai puțin în campionat, dar cert este că victoria este singura luată în calcul de către „galben-albaștri”.

De partea cealaltă, Politehnica a avut, la rândul ei, un start poticnit în eșalonul secund, ocupând, după 4 etape, poziția a 9-a, cu două victorii, o remiză și o înfrângere.

Dar, cu avantajul terenului propiu și bazându-se pe un lot în care se regăsesc destui jucători cu experiență, trupa lui Tony da Silva rămâne, indiferent de formă sau eșalonul în care evoluează, un adversar de luat în seamă.

Întâlnirea va începe la ora 19.00, televizată de către DigiSport 1 și PrimaSport 1, va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Cristian Moldoveanu (Sf. Gheorghe) – Răzvan Tudor (București) și Biro Barna Tamaș (Cernat-Covasna). Rezervă: Silviu Nicolae Iftode (Fălticeni). Observatori: Bogdan Zanfirescu (Botoșani) și Simona Renta (Galați).

