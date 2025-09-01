Farul Constanța – Petrolul Ploiești. „ Ne dorim să câștigăm”

Petrolul va întâlni, luni, de la ora 21.00, Farul Constanța, pe Stadionul Central al Bazei Academiei “Gheorghe Hagi”. „Gândul nostru este, ca de fiecare dată, acela de a merge să câștigăm toate cele trei puncte”, a anunțat Liviu Ciobotariu, tehnicianul Petrolului.

Cu un bilanț al clasamentului nu tocmai convingător, Petrolul are un nou test în deplasare, în etapa cu numărul 8 a Superligii României.

Partida Farul Constanța – Petrolul este programată luni, 1 septembrie, de la ora 21.00, pe Stadionul Central al Bazei Academiei “Gheorghe Hagi”.

„Lupii” vor toate cele trei puncte

„Gândul nostru este, ca de fiecare dată, acela de a merge să câștigăm toate cele trei puncte. Avem un moral bun după calificarea în grupele Cupei României, deși am câștigat in-extremis la Iași, dar chiar asta ne-a dat un impuls, o altă stare de spirit.

Suntem conștienți că întâlnim o echipă care joacă un fotbal foarte bun, chiar dacă are unele probleme în ceea ce privește rezultatele din campionat, și va fi, cu siguranță, un joc foarte disputat.

Ne dorim să câștigăm, pentru că avem mare nevoie de puncte, dar va trebui să mergem cu încredere, să ne luptăm și să lăsăm ultima picătură de energie pe teren ca să ne putem întoarce acasă cu un rezultat bun”, a spus Liviu Ciobotariu, tehnicianul Petrolului.

Probleme în lot. Jucători indisponibili

„Din păcate, nu ne putem baza pe serviciile lui Roche și este o mare pierdere pentru noi. L-aș fi dorit pe teren în meciul de luni seară, pentru că, în ultima perioadă, fără să exagerez, a fost imperial.

Dar nu avem ce face și va trebui să mergem la Constanța fără el. Am, însă, convingerea că înlocuitorul lor o să-l suplineasca așa cum trebuie”, a susținut Ciobotariu. Va fi prezent, în schimb, Killian Ludewig, revenit după o accidentare.

„Killian a intrat la antrenamente cu grupul, de câteva zile, și mă bucur că l-am putut recupera într-o perioadă, zic eu, scurtă, dacă ne raportăm la accidentarea pe care a avut-o.

Apoi, legat de ultimii sosiți, Dongmo este ok, a intrat la Iași și a făcut-o bine, iar în ceea ce-l privește pe Rafinha el este în urmă cu pregătirea.

A jucat o repriză pentru echipa secundă, dar încă mai are nevoie de timp”, a anunțat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Brigada de arbitri

„Partida de mâine seară va începe la ora 21.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Mircea Orbuleț (București) și Adrian Popescu (Craiova).

Rezervă: Bogdan Dumitrache (București). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești). Arbitru AVAR: Radu Adrian Ghinguleac (București). Observatori: Marian Salomir (Cluj Napoca) și Viorel Ilinca (Pitești)”, a anunțat FC Petrolul Ploiești.