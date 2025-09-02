Continuă demolarea construcțiilor ilegale din Colonia Teleajen

Continuă demolarea construcțiilor ridicate ilegal, pe domeniul public, în Colonia Teleajen din Ploiești. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) a intervenit pentru desființarea a încă cinci astfel de construcții. (VIDEO la finalul textului).

- Publicitate -

Patru dintre imobilele ilegale s-au prăbușit sub greutatea buldozerelor municipalității. Urmează și o a cincea clădire care va fi demolată, anunță Primăria Ploiești, mulțumită că, printr-o astfel de măsură, va fi adusă din nou la lumină arena Teleajen.

„Eliberăm Colonia Teleajăn de construcții ilegale!

Primăria Ploiești, prin echipele SGU Ploiești, continuă acțiunile de eliberare a domeniului public. În aceste zile, se intervine în Colonia Teleajen, unde cinci construcții ridicate fără forme legale sunt demolate.

Exclusiv Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele Au mai rămas câteva zile până la începerea noului an școlar. Chiar dacă prima zi ar putea fi boicotată de unii dascăli, nemulțumiți de...

- Publicitate -

Până în prezent, 4 dintre acestea au fost deja desființate, iar lucrările continuă pentru îndepărtarea ultimei clădiri.

Împreună facem pași concreți pentru un Ploiești mai curat, mai sigur și mai organizat”, au transmis marți, 2 septembrie, reprezentanții municipalității ploieștene.