Continuă demolarea construcțiilor ilegale din Colonia Teleajen

Continuă demolarea construcțiilor ridicate ilegal, pe domeniul public, în Colonia Teleajen din Ploiești. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) a intervenit pentru desființarea a încă cinci astfel de construcții. (VIDEO la finalul textului).
Patru dintre imobilele ilegale s-au prăbușit sub greutatea buldozerelor municipalității. Urmează și o a cincea clădire care va fi demolată, anunță Primăria Ploiești, mulțumită că, printr-o astfel de măsură, va fi adusă din nou la lumină arena Teleajen.
„Eliberăm Colonia Teleajăn de construcții ilegale!
Primăria Ploiești, prin echipele SGU Ploiești, continuă acțiunile de eliberare a domeniului public. În aceste zile, se intervine în Colonia Teleajen, unde cinci construcții ridicate fără forme legale sunt demolate.
Până în prezent, 4 dintre acestea au fost deja desființate, iar lucrările continuă pentru îndepărtarea ultimei clădiri.
Împreună facem pași concreți pentru un Ploiești mai curat, mai sigur și mai organizat”, au transmis marți, 2 septembrie, reprezentanții municipalității ploieștene.