Continuă demolarea construcțiilor ilegale din Colonia Teleajen

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Continuă demolarea construcțiilor ridicate ilegal, pe domeniul public, în Colonia Teleajen din Ploiești. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU)  a intervenit pentru desființarea a încă cinci astfel de construcții. (VIDEO la finalul textului).

Patru dintre imobilele ilegale s-au prăbușit  sub greutatea buldozerelor municipalității. Urmează și o a cincea clădire care va fi demolată, anunță Primăria Ploiești, mulțumită că, printr-o astfel de măsură, va fi adusă  din nou la lumină arena Teleajen.

„Eliberăm Colonia Teleajăn de construcții ilegale!

Primăria Ploiești, prin echipele SGU Ploiești, continuă acțiunile de eliberare a domeniului public. În aceste zile, se intervine în Colonia Teleajen, unde cinci construcții ridicate fără forme legale sunt demolate.

Până în prezent, 4 dintre acestea au fost deja desființate, iar lucrările continuă pentru îndepărtarea ultimei clădiri.

Împreună facem pași concreți pentru un Ploiești mai curat, mai sigur și mai organizat”, au transmis marți, 2 septembrie, reprezentanții municipalității ploieștene.

Antreprenori de succes

