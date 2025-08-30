- Publicitate -

Sportivi de la CSM, convocați la „Next Generation Rising Star”

Trei tineri baschetbaliști de la CSM BBA Petrolul au fost convocați la Turneul „Next Generation Rising Star”. Competiția reunește la start cei mai talentaţi sportivi ai generaţiei 2012.

Andrei Savu Istrătescu, Eric Tănase şi Matei Tudose, de la CSM BBA Petrolul Ploiești, au fost convocaţi, potrivit CSM Ploiești, la Turneul „Next Generation Rising Star”.

Competiția se desfășoară la Târgu Jiu, în perioada 1-5 septembrie, și reuneşte la start cei mai talentaţi sportivi ai generaţiei 2012.

Cei trei baschetbaliști ploieșteni participă, sâmbătă şi duminică, la un stagiu de pregătire la Târgovişte alături de ceilalţi componenţi ai Sucursalei Regionale 11.

Ulterior, cei trei sportivi vor fi prezenți la competiţia din Gorj, ce se desfăşoară cu 22 de echipe la start (fete şi băieţi) şi reprezintă un prim pas în conturarea loturilor naţionale de juniori la nivelul generaţiei 2012.

Andrei Savu Istrătescu, Eric Tănase şi Matei Tudose sunt pregătiţi la CSM Ploieşti de Corina Savu şi Loredana Munteanu.

Proiectul Next Generation Rising Star este susținut de FIBA Youth Development Fund, un partener strategic al Federaţiei Române de Baschet care sprijină dezvoltarea baschetului la nivel juvenil.

