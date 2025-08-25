Alegeri la Federația Română de Șah

La sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a Federației Române de Șah, eveniment organizat conform statutului, o dată la patru ani.

- Publicitate -

În cadrul ședinței au fost prezentate realizările actualei conduceri, rezultate care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și promovarea șahului în România. Ultimii patru ani au adus îmbunătățiri importante atât în ceea ce privește gestionarea activității federale, cât și în imaginea sportului minții în spațiul public, șahul câștigând o popularitate tot mai mare în rândul tinerilor și în instituțiile de învățământ.

Președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu, a prezentat bilanțul mandatului său, alături de echipa de conducere, precum și proiectele ce urmează să fie implementate în perioada următoare.

În urma votului, acesta a fost reales în funcția de președinte, iar echipa de conducere și-a menținut componența.

Eveniment Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea Capitalei, la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice aflată în Buftea. „Intervenim pentru stingerea unui...

- Publicitate -

Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova, a declarat pentru Observatorul Prahovean:

„Din 2005, de când urmăresc activitatea Federației Române de Șah, pot spune că fiecare președinte s-a străduit, prin mijloacele de care a dispus, să contribuie la dezvoltarea șahului românesc. În urma ședinței de astăzi, am plecat cu un sentiment de încredere și determinare că șahul din județul Prahova va ține pasul cu cel de la nivel național. Așa cum la Federația Română de Șah sunt parteneri puternici care au făcut și fac posibile organizarea unor turnee puternice de talie mondială, la Prahova avem alături parteneri dedicați, precum Supermarket La Cocoș, Observatorul Prahovean și Prahova Business, care investesc constant în performanță și educația tinerei generații. Îl felicit pe Vlad Ardeleanu împreună cu echipa sa pentru realizările din anii în care a condus Federația Română de Șah și îi urez mult succes în noul mandat, să ducă la bun sfârșit proiectele în derulare iar noile proiecte să fie realizate cu succes.

La rândul său, președintele FRȘah, Vlad Ardeleanu, într-un interviu acordat Observatorului Prahovean, a apreciat activitatea Asociației Județene De Șah Prahova le-a mulțumit partenerilor pentru implicare și a subliniat importanța dezvoltării șahului la nivel local și a încurajat inițiativele menite să aducă sportul minții mai aproape de copii, atât în mediul urban, cât și în cel rural.