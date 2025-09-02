La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu ritmul în care se dezvoltă orașele din jur? Cum este posibil ca municipiul capitală a județului, aflat pe locul 7 în topul contribuției la PIB-ul României, să nu aibă bani nici măcar pentru marcaje rutiere? Cum a ratat aproape toate fondurile din ultimii ani europene? Cum au ajuns ploieștenii să se ducă vara la ștrandul din Târgoviște și iarna să mai pună o plapumă în plus din cauza lipsei agentului termic?

Ar mai fi de întrebat de ce Ploieștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din țară? Cum este posibil ca în 20 ani numărul locurilor de parcări publice construite de municipalitate să nu depășească 100?

Cum este posibil ca municipalitatea să nu aibă un bazin de înot sau o bază sportivă municipală la standarde contemporane? Care este motivul pentru care singurul ”parc municipal” construit în ultimii 30 de ani să fie recepționat fără plante?

De ce toate podurile administrate de municipalitate prezintă risc ridicat de colaps? De ce încă mai sunt licee, școli, grădinițe sau creșe care funcționează fără autorizație sanitară și fără aviz ISU? Cum este posibil?

De ce spitalele Ploieștiului, mai ales Pediatria, funcționează în clădiri încadrate la risc seismic I sau II? Cine tolerează/încurajează/permite o așa enormitate?

Aceste întrebări reflectă doar o parte dintre situațiile care au contribuit la transformarea orașului într-o ruină și au dus la o depreciere continuă a calității vieții locuitorilor săi.

Cetățenii contribuabili nu au primit niciodată explicații corecte, oneste, de la cei pe care ”i-au ales să îi conducă” în acești ani. Mă refer la majoritățile tradiționale din consiliul local formate fie în jurul PSD, fie în jurul PNL.

În locul unor explicații de minimum bun simț, cel puțin în ultimii 8 ani ploieștenilor li s-a livrat un continuu scandal între primarul PNL sau PSD și consiliul local majoritar PSD sau majoritar PNL. În paralel cu deprecierea tot mai profundă a vieții de zi cu zi în oraș.

Anul trecut, ploieștenii au dat primul semnal că vor o schimbare semnificativă a modului în care se face administrație prin votarea unui primar independent și a reprezentanților a nu mai puțin de 8 (opt!) organizații politice în consiliul local.

O continuare a acestui vot nu împotriva ”sistemului”, ci împotriva abordărilor organizațiilor locale ale principalelor partide politice, de tip partizan, fără legătură cu interesul public, a reprezentat-o opțiunea ploieștenilor la alegerile prezidențiale. Și atunci au votat un independent.

Nu uitați că alianța PNL- AUR – PSD lucra deja la vedere în consiliul local Ploiești și în consiliul județean Prahova iar, după cum se vede, ploieștenii sunt din ce în ce mai atenți la ce se întâmplă în administrația locală.

La nici un an de la preluarea mandatului de către primarul independent Mihai Polițeanu, consilierii locali PSD și PNL, cărora li s-au adăugat cei din AUR, au reînceput scandalul.

Folosind fix aceeași rețetă ca în mandatele anterioare, fix aceiași consilieri care făceau circ acum opt ani sau acum patru ani, au reînceput fix același comportament obstrucționist.

Fără nicio explicație pentru cei care i-au votat sau față de colegii din consiliul local și din executiv.

Habar nu am cu va continua acest circ, însă știu sigur că factura o vom plăti tot noi. La fel cum plătim taxele și impozitele din care își trag ei idemnizațiile și combinațiile, la fel cum ne plătim spitalizările pentru boli agravate de poluare sau reparațiile la mașinile rupte în gropile neasfaltate ”din lipsa banilor”.

Până aici toate lucrurile sunt clare precum cristalul.

Tot transparentă precum cristalul este și alianța PNL – AUR – PSD din consiliul local Ploiești pe care e de remarcat că liberalii nu și-o asumă.

Întrebat într-o conferință de presă care a avut loc astăzi dacă PNL este în alianță cu AUR având în vedere coordonarea votului consilierilor celor două partide, președintele PNL Ploiești, Daniel Nicodim, prefect de Prahova și fost viceprimar al orașului în mandatul 2020 – 2024, a evitat un răspuns clar: ”noi avem alianță doar cu PSD”.

Nu credeți că ar fi un semn de onestitate și respect din partea celor trei trei partide importante să-și asume public, clar și transparent colaborarea ireproșabilă din consiliul local?