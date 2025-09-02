- Publicitate -
Circulație închisă în centrul Ploieștiului pentru campionatul de drift

Marius Nica
Marius Nica

Data:

În perioada 3-8 septembrie, în mai multe zone din Ploiești se vor institui restricții de circulație. Măsura a fost luată de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației din Primăria Ploiești pentru organizarea evenimentului „Campionatul Național de Drift 2025”.  Zonele unde se impun restricții sunt: str. Emile Zola, Piața Eroilor, Bulevardul Republicii (între Palatul Culturii și Primăria Municipiului Ploiești).

Astel, în cursul nopții de miercuri, 3 septembrie a.c., spre joi, 04 septembrie a.c., în intervalul orar 00.00-05.00, se va restricționa traficul rutier, în giratoriul de la Catedrala “Sfântul Ioan Botezătorul”, măsura fiind necesară pentru descărcarea materialelor necesare desfășurării evenimentului.

De asemenea, începând cu ziua de vineri, 5 septembrie 2025, ora 22.00 și până luni, 8 septembrie 2025, ora 05.00, se va închide circulația rutieră din oraș, astfel:

Bulevardul Republicii, de la intersecția cu str. Inginer Dimitrie Tomozei până la intersecția în sens giratoriu din zona Catedrală;

Bulevardul Republicii – prima bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Ion Maiorescu;

Bulevardul Republicii – breteaua din mijloc închisă complet, de la sens giratoriu Catedrală până la Caraiman;

Bulevardul Republicii – a treia bretea de mers, de la sens giratoriu Catedrală până la str. Elena Doamna;

str. Emile Zola, de la intersecția cu str. Erou Călin Cătălin până la intersecția cu str. Carpați;

str. Vasile Lupu, de la intersecția cu str. Lăpușna până la intersecția cu Bulevardul Republicii;

str. Văleni, de la intersecția cu str. Emile Zola până la intersecția cu str. Gheorghe Doja;

str. Vasile Milea, până la intersecția cu str. George Coșbuc.

Totdată se va permite circulația în dublu sens pe str. Lăpușna, de la intersecția cu str. Elena Doamna până la intersecția cu str. Vasile Lupu, pe durata desfășurării evenimentului.

TCE S.A. va asigura planificarea, devierea transportului public și scoaterea tensiunii din rețeaua de contact a troleibuzelor, în zona mai sus menționată. Toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.

