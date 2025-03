Mesajul lui Topal pentru suporteri: Petrolul e familia mea

Proaspăt revenit pe banca tehnică a Petrolului, fostul mare international turc Mehmet Topal a vorbit ieri, într-o conferință de presă, despre așteptările pe care le are de la această a doua sa experiență la Ploiești

Prezent la întâlnirea cu jurnaliștii alături de președintele Claudiu Tudor și de vicepreședintele Cristian Fogarassy, Topal s-a declarat „emoționat și foarte fericit că sunt, din nou, aici! M-am întors pentru că, atunci când familia îți cere ajutorul, nu poți să o refuzi! Iar noi, aici, suntem o familie mare, puternică”.

Tehnicianul turc și-a expus, apoi, și obiectivul pentru acest sezon. „Am venit să continuăm munca și trebuie să ne concentrăm pe un singur lucru: să lucrăm corect și să ajungem la un nivel bun de performanță. Când am venit prima dată, în vară, am spus că trebuie să luptăm să fim cât mai sus, iar în prima parte a sezonului am avut speranțe. Dar asta este situația acum, nu ne rămâne decât să luptăm și să arătăm că putem fi cea mai puternică echipă din play-out. Suntem obligați să încercăm să terminăm pe locul 7, jucatorii au potențialul necesar pentru asta și vom reuși împreună!”, a mai spus Topal.

La rândul lor, conducătorii clubului nostru au punctat cele ce s-au petrecut în ultima săptămână și au explicat cum s-a ajuns la revenirea lui Mehmet Topal.

„Am încetat de comun acord colaborarea cu Adrian Mutu și trebuie să-i mulțumim pentru munca lui din această perioadă. Suntem bucuroși, acum, să ne regăsim cu Mehmet Topal și suntem fericiți a că a decis să revină acasă! Pentru că, așa cum l-am văzut și aseara, atunci când ne-am întâlnit, este clar că, pentru el, Petrolul a devenit o a doua lui casă! Se simte foarte bine aici și suntem convinși că vom avea rezultate bune împreună. Sper ca băieții să reacționeze așa cum trebuie și vreau să precizez că pentru rezultatele din ultima vreme, care nu au fost așa cum ne-am dorit, suntem de vină cu toții. Acum vom face front comun în spatele lui Mehmet Topal și îl vom susține cu tot ceea ce putem pentru a termina pe locul șapte”, a spus președintele Claudiu Tudor.

În spatele revenirii lui Mehmet Topal a stat vicepreședintele Cristian Fogsrassy, cel care a recunoscut că „am apelat, cumva, la latura emoțională, așa cum am făcut și prima dată, stiind că va fi dispus să vină și să se alăture proiectului, pentru că simte că poate face lucruri importante aici”.

Oficialul „lupilor” a precizat faptul că angajamentul lui Mehmet Topal se va întinde, în primă fază, pentru următoarele două luni, cu clauză de prelungire din vară. „Este un nou capitol pe care îl redeschidem împreună cu Mehmet Topal și nu a fost ușor să-l convingem să se întoarcă, pentru că a mai avut și alte oferte. Este o muncă pe care el a depus-o în cele 21 de etape în care a condus echipa și pe care trebuie să o reluăm. Sperăm să avem success împreună și să încheiem pe primul loc în play-out”, a mărturisit Fogarassy.

Amical cu Steaua București

Petroliștii au efectuat, aseară, un antrenament pe „Ilie Oană”, iar astăzi vor merge în Capitală, pentru un joc de verificare cu divizionara secundă Steaua București. Partida va incepe la ora 18.00 și se va disputa pe terenul principal din „Ghencea”, fiind închisă publicului. sursa:fcpetrolul.ro