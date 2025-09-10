- Publicitate -
Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

Roxana Tănase
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare vin la pachet cu o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor. La Salcia, angajații vin de acasă cu pixuri și coli de hârtie. Depășite de costuri, multe primării se gândesc să implementeze un program redus pentru iluminatul public pe timp de noapte.

Lipsa fondurile necesare pentru cheltuielile de funcționare reprezintă una dintre principalele probleme ale primăriilor din comunele Prahova care au un număr mic de locuitori. În multe cazuri, taxele și impozitele nu acoperă toate cheltuielile de funcționare ale primăriilor.

Angajații din Primăria Salcia vin cu pixuri și coli de acasă

La Salcia, populația este sub 900 de locuitori. La școala sunt 70 de copii, iar aproape 20% din populație are vârsta de peste 67 de ani.

Pentru reducerea cheltuielilor de funcționare, administrația locală a luat măsuri extreme.

„Programul de funcționare a iluminatului public este întrerupt în intervalul 23.00 – 04.00.

Pentru achiziția de lemne pentru iarnă, pentru primărie și școală, de câțiva ani am făcut cerere la Ocolul Silvic pentru tăierea copacilor marcați de pe islaz.

Nu avem buget pentru achiziția de produse de papetărie. Angajații aduc de acasă pixuri și coli de hârtie.

Comunele mici nu au cum să asigure cheltuielile de funcționare din taxe și impozite, iar acest lucru se întâmplă și la Salcia”, ne-a mărturisit Iulian Marian Gheorghe (PNL), primarul comunei Salcia.

Comuna Salcia
La Primăria Salcia angajații vin de acasă cu pixuri și coli.

Se stinge lumina și la Apostolache

Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru cheltuielile de funcționare vor lăsa în beznă mai multe comune din Prahova.

La Apostolache, analiza pe tema reducerii cheltuielilor este la ordinea zilei.

„Vom fi nevoiți să întrerupem iluminatul public pe timp de noapte, în intervalul 12.00 – 04.00.

Am redus până acum tot ce aveam de redus. Bugetul nu acoperă cheltuielile de personal integral, dar pe de altă parte suntem obligați să asigurăm niște posturi unice.

Avem doi polițiști locali pe organigramă, dar problema este că nu avem cum să acoperim cheltuielile cu aceste posturi. În cazul în care nu vom avea bani vom fi nevoiți să renunțăm la Poliția Locală, pentru că nu avem venituri proprii suficiente. Am mai trecut prin momente d-astea în 2010”, ne-a precizat Mihai Bratu (PNL), primarul comunei Apostolache.

Primăria Apostolache ia în calcul reducerea programului la iluminatul public.

Achiziții strict necesare la Sângeru

Reduceri de cheltuieli au fost făcute și la Sângeru, pentru că nici aici cheltuielile de funcționare nu pot fi acoperite din bugetul local.

Primăria Sângeru are, potrivit primarului Gheorghe Radu (PSD), 26 de angajați, în condițiile în care sunt prevăzute 39 de posturi în organigramă.

„Pentru facturile la iluminatul public am avut două proiecte. Realizarea unui parc fotovoltaic, în curtea școlii de la Tisa, cu fonduri de la Ministerul Energiei, din care trebuie să acoperim jumătate din bugetul local.

Investiția este de 321.000 de lei. Vom încerca să acoperim cheltuielile la curent, cel puțin 70 – 80%. Pe parte de achiziții, încercăm să facem doar cheltuielile strict necesare”, susține Gheorghe Radu (PSD), primarul comunei Sângeru.

indicator Sângeru
Primăria Sângeru a renunțat la angajări ca să aibă bani pentru cheltuielile de funcționare.

