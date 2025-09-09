Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu dimensiunea cartierelor. Dincolo de facilitățile oferite de firme, precum centre comerciale, farmacii sau cabinete medicale, cetățenii ar trebui sa beneficieze de infrastructură și bunăstare pe măsura taxelor plătite.
Parcarea supraetajată un vis care se tot amână
Una dintre marile probleme ale acestei zone o reprezintă lipsa locurilor de parcare. Deși în urmă cu câțiva ani a fost identificată o soluție, și anume construirea unei parcări supraterane, proiectul a fost abandonat fără prea multe explicații.
Rezultatul? Trotuarele sunt invadate de mașini parcate ilegal și chiar scoase la vânzare, ca la târg. Ilegal? Da. Verificări ale Poliției Locale? Nu.
Trotuare mutilate și gropi la fiecare pas
Acțiunile SGU de ridicare a chioșcurilor de pe domeniul public, deși apreciate, au lăsat în urmă doar gropi. În urma acestor chioșcuri ploieștenii încă mai pot vedea cum arată asfaltul sau cimentul turnat în urmă cu 15-20 de ani.
În jurul stâlpilor, resturi vegetale și saci de gunoi abandonați dau impresia că locuitorii au fost obligați să facă colectare selectivă… doar pentru ei înșiși. Curățenia, ca și în alte zone ale orașului rămâne o legendă urbană.
Spațiile verzi mici, puține și neîngrijite
Câte parcuri există? Prea puține pentru un cartier atât de mare. Cei care se aventurează să își ducă copiii la joacă, o fac printre mașini, gunoaie și crengi uscate care zac la întâmplare.
Copacii uscați sunt invizibili pentru autorități, dar nu și pentru locuitori: se pot prăbuși peste mașini sau pietoni în orice moment.
În ciuda sesizărilor făcute și a faptului că arborii uscați sunt la marginea unor străzi intens circulate, angajații SGU nu fac o prioritate din doborârea lor.
Locuri pentru persoane cu dizabilități, necesitate sau abuz?
Fenomenul locurilor de parcare rezervate de persoanele cu dizabilități s-a extins din cartierul Vest și în Malu Roșu. Sute de astfel de indicatoare pot fi întâlnite pe aleile dintre blocurile într-o plimbare de doar 30 de minute.
Străzi care sfidează gravitația
Lipsa fondurilor pentru asfaltare este evidentă în Ploiești, iar cartierul Malu Roșu nu face excepție. Gropile, denivelările, asfaltul în valuri, toate sunt la ordinea zilei, iar șoferii zilnic la grea încercare mașinile.
Malu Roșu între absurd și normalitate
Malu Roșu este un fel de „Vest Sălbatic” urban, unde promisiunile administrației au rămas la stadiul de postere pe pereți. Parcări abandonate, gropi peste tot, trotuare impracticabile, spații verzi rare și copaci periculoși, toate fac parte din cotidian.
Singura certitudine: oamenii plătesc taxe, autoritățile ignoră realitatea, iar Malu Roșu rămâne un cartier în care supraviețuirea zilnică e o probă de răbdare, ingeniozitate și umor negru.
Cum adica ” oamenii platesc taxe ” 😉 ? Cand am afirmat aici la rubrica de comentarii ca platim taxe degeaba atunci cand jungla urbana ne napadea, redactia a realizat un articol in care era revoltata de „nesimtirea” locatarilor de la bloc, ca nu sunt in stare sa isi tunda singuri vegetatia din jurul blocului. Cum facem, e dublu standard ? Tocmai la problemele semnalate in acest articol ma refeream, administratie incompetenta care are tupeul sa traga doua dungi cu var pe asfalt ( daca or face si aceste dungi ) si sa ma taxeze ca fiind „loc de parcare”, care nu au personal suficient la SGU, dar au pretentia ca eu contribuabil sa le fac treaba, etc. etc. Dar sa fim optimisti, ” am inviat” in Republica de sub gainati.
În ceea ce privește vegetația, resturile vegetale, parcurile pentru copii și gropile din asfalt, da administrația poartă o mare parte din vină pentru cum au ajuns să arate. Dar hai să fim serioși, sacii de gunoi aruncați la întâmplare, „salteluța” de sub fereastră, garduletele distruse și multe alte detalii din pozele prezentate (și nu numai. Pentru ca fac parte din peisajul urban al întregului Ploiești) tot vină administrativă este???
Dacă cetățenii urbei nu învață să și respecte ceea ce își doresc, administrația și SGU pot să strânga gunoiul, să aspire și să spele străzile orașului în fiecare dimineață, pentru că la finalul zilei vom vedea același peisaj :gunoaie aruncate la colț de stradă, parcuri distruse, același mobilă aruncată la ghena de gunoi. Adică să fim serioși, oamenii încă nu știu ce înseamnă „a fi civilizat”. 😞
Problem nu este ca e mizerie in malu rosu…problema e sa mi spuneți un loc din oras curat…sa veniti in parculetul de pe strada crisan sa vedeti ca frumos fac oamenii gratar în weekend