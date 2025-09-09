 

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu dimensiunea cartierelor. Dincolo de facilitățile oferite de firme, precum centre comerciale, farmacii sau cabinete medicale, cetățenii ar trebui sa beneficieze de infrastructură și bunăstare pe măsura taxelor plătite.



Parcarea supraetajată un vis care se tot amână

Una dintre marile probleme ale acestei zone o reprezintă lipsa locurilor de parcare. Deși în urmă cu câțiva ani a fost identificată o soluție, și anume construirea unei parcări supraterane, proiectul a fost abandonat fără prea multe explicații.

Rezultatul? Trotuarele sunt invadate de mașini parcate ilegal și chiar scoase la vânzare, ca la târg. Ilegal? Da. Verificări ale Poliției Locale? Nu.

Trotuare mutilate și gropi la fiecare pas

Acțiunile SGU de ridicare a chioșcurilor de pe domeniul public, deși apreciate, au lăsat în urmă doar gropi. În urma acestor chioșcuri ploieștenii încă mai pot vedea cum arată asfaltul sau cimentul turnat în urmă cu 15-20 de ani.



O femeie a dispărut din Boldești-Scăeni. Ați văzut-o?

O femeie a dispărut în seara zilei de duminică, 7 septembrie 2025, de la domiciliul său, din Boldești Scăeni. Poliția solicită ajutor pentru găsirea...
În jurul stâlpilor, resturi vegetale și saci de gunoi abandonați dau impresia că locuitorii au fost obligați să facă colectare selectivă… doar pentru ei înșiși. Curățenia, ca și în alte zone ale orașului rămâne o legendă urbană.

Spațiile verzi mici, puține și neîngrijite

Câte parcuri există? Prea puține pentru un cartier atât de mare. Cei care se aventurează să își ducă copiii la joacă, o fac printre mașini, gunoaie și crengi uscate care zac la întâmplare.

Copacii uscați sunt invizibili pentru autorități, dar nu și pentru locuitori: se pot prăbuși peste mașini sau pietoni în orice moment.

Citește și: Cum ar fi văzut cartierul 9 Mai din Ploiești de un optimist, un pesimist și un realist

În ciuda sesizărilor făcute și a faptului că arborii uscați sunt la marginea unor străzi intens circulate, angajații SGU nu fac o prioritate din doborârea lor.

Locuri pentru persoane cu dizabilități, necesitate sau abuz?

Fenomenul locurilor de parcare rezervate de persoanele cu dizabilități s-a extins din cartierul Vest și în Malu Roșu. Sute de astfel de indicatoare pot fi întâlnite pe aleile dintre blocurile într-o plimbare de doar 30 de minute.



Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în studioul special amenajat al Observatorului Prahovean de la Republik Fest. Edilul a vorbit despre organizarea evenimentelor...
Străzi care sfidează gravitația

Lipsa fondurilor pentru asfaltare este evidentă în Ploiești, iar cartierul Malu Roșu nu face excepție. Gropile, denivelările, asfaltul în valuri, toate sunt la ordinea zilei, iar șoferii zilnic la grea încercare mașinile.

Malu Roșu între absurd și normalitate

Malu Roșu este un fel de „Vest Sălbatic” urban, unde promisiunile administrației au rămas la stadiul de postere pe pereți. Parcări abandonate, gropi peste tot, trotuare impracticabile, spații verzi rare și copaci periculoși, toate fac parte din cotidian.

Singura certitudine: oamenii plătesc taxe, autoritățile ignoră realitatea, iar Malu Roșu rămâne un cartier în care supraviețuirea zilnică e o probă de răbdare, ingeniozitate și umor negru.

3 COMENTARII

  1. Cum adica ” oamenii platesc taxe ” 😉 ? Cand am afirmat aici la rubrica de comentarii ca platim taxe degeaba atunci cand jungla urbana ne napadea, redactia a realizat un articol in care era revoltata de „nesimtirea” locatarilor de la bloc, ca nu sunt in stare sa isi tunda singuri vegetatia din jurul blocului. Cum facem, e dublu standard ? Tocmai la problemele semnalate in acest articol ma refeream, administratie incompetenta care are tupeul sa traga doua dungi cu var pe asfalt ( daca or face si aceste dungi ) si sa ma taxeze ca fiind „loc de parcare”, care nu au personal suficient la SGU, dar au pretentia ca eu contribuabil sa le fac treaba, etc. etc. Dar sa fim optimisti, ” am inviat” in Republica de sub gainati.

  2. În ceea ce privește vegetația, resturile vegetale, parcurile pentru copii și gropile din asfalt, da administrația poartă o mare parte din vină pentru cum au ajuns să arate. Dar hai să fim serioși, sacii de gunoi aruncați la întâmplare, „salteluța” de sub fereastră, garduletele distruse și multe alte detalii din pozele prezentate (și nu numai. Pentru ca fac parte din peisajul urban al întregului Ploiești) tot vină administrativă este???
    Dacă cetățenii urbei nu învață să și respecte ceea ce își doresc, administrația și SGU pot să strânga gunoiul, să aspire și să spele străzile orașului în fiecare dimineață, pentru că la finalul zilei vom vedea același peisaj :gunoaie aruncate la colț de stradă, parcuri distruse, același mobilă aruncată la ghena de gunoi. Adică să fim serioși, oamenii încă nu știu ce înseamnă „a fi civilizat”. 😞

  3. Problem nu este ca e mizerie in malu rosu…problema e sa mi spuneți un loc din oras curat…sa veniti in parculetul de pe strada crisan sa vedeti ca frumos fac oamenii gratar în weekend

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea "avizele". Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Eveniment

Furturi din mall-ul AFI. Descinderi în Ploiești

0
Polițiștii au descins în această dimineață la mai multe...
Eveniment

O nouă amânare pentru Centura Comarnic. Care e noul termen

0
Finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic, a fost din nou...
Eveniment

O femeie a dispărut din Boldești-Scăeni. Ați văzut-o?

0
O femeie a dispărut în seara zilei de duminică,...
Național

Premierul Bolojan spune că vor crește salariile profesorilor

0
Luni, 8 septembrie 2025, pe fondul nemulțumirilor profesorilor, premierul...
Social

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

0
Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Marius Nica
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

Marius Nica
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

Bianca Ionescu
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

Oana Toma
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
- Publicitate -

Afacerea "avizele". Cât ne costă autorizația de construire

Marius Nica
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

Roxana Tănase
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

Oana Toma
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

Marius Nica
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...

