Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu dimensiunea cartierelor. Dincolo de facilitățile oferite de firme, precum centre comerciale, farmacii sau cabinete medicale, cetățenii ar trebui sa beneficieze de infrastructură și bunăstare pe măsura taxelor plătite.

- Publicitate -

Parcarea supraetajată un vis care se tot amână

Una dintre marile probleme ale acestei zone o reprezintă lipsa locurilor de parcare. Deși în urmă cu câțiva ani a fost identificată o soluție, și anume construirea unei parcări supraterane, proiectul a fost abandonat fără prea multe explicații.

Rezultatul? Trotuarele sunt invadate de mașini parcate ilegal și chiar scoase la vânzare, ca la târg. Ilegal? Da. Verificări ale Poliției Locale? Nu.

Trotuare mutilate și gropi la fiecare pas

Acțiunile SGU de ridicare a chioșcurilor de pe domeniul public, deși apreciate, au lăsat în urmă doar gropi. În urma acestor chioșcuri ploieștenii încă mai pot vedea cum arată asfaltul sau cimentul turnat în urmă cu 15-20 de ani.

Eveniment O femeie a dispărut din Boldești-Scăeni. Ați văzut-o? O femeie a dispărut în seara zilei de duminică, 7 septembrie 2025, de la domiciliul său, din Boldești Scăeni. Poliția solicită ajutor pentru găsirea...

- Publicitate -

În jurul stâlpilor, resturi vegetale și saci de gunoi abandonați dau impresia că locuitorii au fost obligați să facă colectare selectivă… doar pentru ei înșiși. Curățenia, ca și în alte zone ale orașului rămâne o legendă urbană.

Spațiile verzi mici, puține și neîngrijite

Câte parcuri există? Prea puține pentru un cartier atât de mare. Cei care se aventurează să își ducă copiii la joacă, o fac printre mașini, gunoaie și crengi uscate care zac la întâmplare.

Copacii uscați sunt invizibili pentru autorități, dar nu și pentru locuitori: se pot prăbuși peste mașini sau pietoni în orice moment.

- Publicitate -

Citește și: Cum ar fi văzut cartierul 9 Mai din Ploiești de un optimist, un pesimist și un realist

În ciuda sesizărilor făcute și a faptului că arborii uscați sunt la marginea unor străzi intens circulate, angajații SGU nu fac o prioritate din doborârea lor.

Locuri pentru persoane cu dizabilități, necesitate sau abuz?

Fenomenul locurilor de parcare rezervate de persoanele cu dizabilități s-a extins din cartierul Vest și în Malu Roșu. Sute de astfel de indicatoare pot fi întâlnite pe aleile dintre blocurile într-o plimbare de doar 30 de minute.

Exclusiv Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în studioul special amenajat al Observatorului Prahovean de la Republik Fest. Edilul a vorbit despre organizarea evenimentelor...

- Publicitate -

Străzi care sfidează gravitația

Lipsa fondurilor pentru asfaltare este evidentă în Ploiești, iar cartierul Malu Roșu nu face excepție. Gropile, denivelările, asfaltul în valuri, toate sunt la ordinea zilei, iar șoferii zilnic la grea încercare mașinile.

Malu Roșu între absurd și normalitate

Malu Roșu este un fel de „Vest Sălbatic” urban, unde promisiunile administrației au rămas la stadiul de postere pe pereți. Parcări abandonate, gropi peste tot, trotuare impracticabile, spații verzi rare și copaci periculoși, toate fac parte din cotidian.

Singura certitudine: oamenii plătesc taxe, autoritățile ignoră realitatea, iar Malu Roșu rămâne un cartier în care supraviețuirea zilnică e o probă de răbdare, ingeniozitate și umor negru.

- Publicitate -