Din nou medalii pentru gimnastica ritmică de la CSM Ploiești

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, a avut loc, la Ghimbav, cea de-a V-a ediţie a Cupei Ghimbav, competiţie organizată de clubul sportiv Ritmic Aly Gym în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Ghimbav, sub egida Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică.

- Publicitate -

Gimnastele de la CSM Ploiești, sub îndrumarea și supravegherea antrenoarei Simona Puiu și a arbitrului Liliana Băescu, s-au prezentat excepțional, reușind să obțină nu mai puțin de 14 medalii, opt de aur, două de argint și trei de bronz.

Astfel, secția de gimnastică ritmică a CSM Ploiești, își dovedește încă o dată valoarea incontestabilă, demonstrând că a reușit să se ridice din nou la cel mai înalt nivel după cutremurul care a zguduit-o în vara anului 2024. Nu mai puțin de 10 sportive au reprezentat clubul ploieștean la competiția organizată la Ghimbav.

Rezultatele obținute de Gimnastele de la CSM Ploieşti, la „Cupa Ghimbav”

Senioare A, 16 ani și mai mari

Educație Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Evenimentul a început...

- Publicitate -

Sabina Enache – locul I la cerc și minge;

Anisia Drăgan – locul II la minge și măciuci;

Elena Murărescu, locul I la panglica si III la minge;

Junioare A, 14-15 ani

Delia Stroe – locul I la minge și măciuci;

Ingrid Gavril – locul I la cerc si II la măciuci;

Junioare II A, 13 ani

Ștefania Puiu – locul II la măciuci si IV la minge;

Junioare III A, 10 ani

- Publicitate -

Teodora Avramescu – locul I la panglică si III la cerc;

Diana Mincu – locul IV la coardă și panglică;

Junioare IV A

Sofia Rupa, 8 ani – locul IV cu exercițiu fără obiect și coardă;

Gabriela Puiu, 7 ani – locul I, exercițiul fără obiect.

„Participarea fetelor la turneul aniversar organizat de CS Aly Gym Braşov, prin care s-au marcat 10 de existenţă a clubului condus de Alina Stratulat, a fost susținută prin proiectul „Grație și performanță prin gimnastică ritmică”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Prahova.

Următoarea competiţie la care fetele vor fi prezente este “Carla’s Rhythmic Cup”, de la Braşov, din perioada 26-28 septembrie”, au transmis reprezentanții CSM Ploiești.

Sport Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid „Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în Superliga, însă a doua jumătate a lunii septembrie va aduce meciuri de gală pe stadionul...