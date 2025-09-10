Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central Jerome Onguene (27 ani) s-au alăturat lotului „galben-albaștrilor”, ambii semnând angajamente până la finalul sezonului în curs, cu opțiune de prelungire pentru stagiunea viitoare, anunță clubul într-un comunicat.

- Publicitate -

Născut în Belgia, dar având și cetățenie marocană, Moutir Chajia (1.81 metri) este un mijlocaș de profil ofensiv, cu o experiență bogată la nivelul eșalonului secund italian, unde a petrecut șapte sezoane, în tricoul echipelor Novara, Ascoli, Virtus Entella și Como.

A adunat 105 de prezențe și 4 goluri marcate în Serie B, acolo unde s-a simțit cel mai bine, chiar dacă a mai avut experiențe mai scurte și în Portugalia (GD Estoril), Croația (Lokomotiva Zagreb) și, chiar în această vară, în Georgia (Dinamo Batumi).

La rândul său, Jerome Junior Onguene (1.86 metri) se poate lăuda cu un CV extraordinar, începând cu titlul de campion european „U19”, cucerit în 2019 cu naționala Franței, una în care strălucea Kylian Mbappe!

Educație Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare. Dacă anul trecut, în Prahova au fost...

- Publicitate -

Născut în Camerun, Onguene a ales, ulterior, să joace la naționala de seniori a țării sale natale, pentru care a bifat 10 apariții, iar la nivelul echipelor de club a făcut carieră în Austria, la RB Salzburg, grupare cu care a câștigat de cinci ori titlul național și de patru ori Cupa Austriei!

A cochetat, de asemenea, și cu Bundesliga, Ligue 1 și Serie A, fiind legitimat la cluburi precum VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Sochaux și Genoa.