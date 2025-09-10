Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni

Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare. Dacă anul trecut, în Prahova au fost peste 40.000 de elevi care au primit burse, în acest an școlar, numărul se va reduce simțitor, dat fiind faptul că au fost eliminate bursele de excelență și cele de reziliență. Totodată, bursele de merit se vor acorda pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase, pragul fiind stabilit la nota medie generală 9.

Plata burselor pentru luna septembrie și octombrie se va face pe 20 noiembrie.

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 coincide cu o zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

Prahova a avut în anul școlar anterior 43.059 de elevi care au primit burse școlare. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale, urmate de cele de merit (10.309).

Alți 72 de elevi au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 au primit bursa pentru mame minore și 23 au fost bursieri etnici moldoveni.