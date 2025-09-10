 

- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare. Dacă anul trecut, în Prahova au fost peste 40.000 de elevi care au primit burse, în acest an școlar, numărul se va reduce simțitor, dat fiind faptul că au fost eliminate bursele de excelență și cele de reziliență. Totodată, bursele de merit se vor acorda pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase, pragul fiind stabilit la nota medie generală 9.

- Publicitate -

Plata burselor pentru luna septembrie și octombrie se va face pe 20 noiembrie.

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 20 coincide cu o zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

Prahova a avut în anul școlar anterior 43.059 de elevi care au primit burse școlare. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale, urmate de cele de merit (10.309).

Eveniment

Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii?

Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG (Winmarkt) Sud din Ploiești arată jalnic. Și nu este singurul loc din Ploiești care arată...
- Publicitate -

Alți 72 de elevi au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 au primit bursa pentru mame minore și 23 au fost bursieri etnici moldoveni.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

1
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

0
Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica...
Eveniment

Vremea se răcește și vin ploile. Cum va fi la Ploiești

0
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că...
Sport

Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

0
Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central...
Eveniment

Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii?

1
Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG...
IT&C

A fost lansat iPhone 17. Ce inovații aduce noua gamă de la Apple

0
Apple a dezvăluit ieri, pe 9 septembrie 2025, mult...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Profesor de română, forțat să predea și desen: „Nu e normal”

Luiza Toboc -
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână...

Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

Luiza Toboc -
Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N....

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

Luiza Toboc -
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

Bianca Ionescu -
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
- Publicitate -

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Marius Nica -
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Marius Nica -
Prima zi de școală arată diferit în unitățile de...

Cum se modifică examenul de bacalaureat în 2026

Luiza Toboc -
Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea 2026, a fost publicat...

A început școala. Prima zi, cu nemulțumiri și proteste

Roxana Tănase -
Prima zi de școală începe, luni, cu nemulțumiri din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean