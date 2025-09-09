- Publicitate -
Echipa de aur a Clubului Sportiv Universitar Ploiești

Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești și un exemplu de solidaritate comunitară.

- Publicitate -

O performanță de excepție pentru sportul prahovean! Fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești au cucerit medalia de aur la proba de șah blitz din cadrul Finalelor Campionatelor Naționale pe echipe de juniori și tineret.

Într-o competiție acerbă, desfășurată la Mamaia între 1 și 7 septembrie, cu 133 de echipe participante împărțite pe categorii de vârstă, ploieștencele au reușit să rămână neînvinse, obținând 4 victorii și o remiză – adică 9 puncte din 10 posibile. Argintul a revenit echipei CS Dinamo București, iar bronzul formației CSU de Șah București.

Echipa de aur a Clubului Sportiv Universitar Ploiești categoria Fete 20 ani:

Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o opinie privind convergența economică a României în context european, considerente teoretice și evidențe empirice. Convergența economică...
- Publicitate -

Ema Obadă – masa 1

Mihaela-Ioana Trifoi – masa 2

Bianca Alina Boureanu – masa 3

- Publicitate -

Octav Bădiceanu – director club

Constantin Țurlea – căpitan echipă

Această victorie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al Supermarketului La Cocoș, care a asigurat toate costurile de deplasare – transport, cazare și masă –, dar și fără implicarea constantă a Observatorului Prahovean și a Prahova Business, care au oferit suport mediatic și încurajări permanente.

Sport

Din nou medalii pentru gimnastica ritmică de la CSM Ploiești

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, a avut loc, la Ghimbav, cea de-a V-a ediţie a Cupei Ghimbav, competiţie organizată de clubul sportiv Ritmic Aly Gym...
- Publicitate -

„Aurul pe care l-am obținut este mai mult decât o medalie – este dovada că atunci când comunitatea se unește în jurul sportivilor, rezultatele strălucesc. Mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și susținere!”, a transmis conducerea clubului ploieștean.

Iar povestea nu se oprește aici. Pentru șahul prahovean urmează un nou capitol: Divizia A, competiția care poate deschide drumul spre Superliga României.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

6
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...
Educație

Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

0
Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N....
Eveniment

Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

0
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din...
Auto-moto

Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

0
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...
Eveniment

Cine are obligația întreținerii spațiilor din Policlinica Cina

0
Policlinica Cina din Ploiești a ajuns în ultimii ani...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Din nou medalii pentru gimnastica ritmică de la CSM Ploiești

Corina Matei -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, a avut loc, la Ghimbav,...

Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid

Roxana Tănase -
„Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în...

Secția de Șah a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, rezultate de excepție

Roxana Tănase -
Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul...

Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția

Marius Nica -
FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul...
- Publicitate -

Campionat Național de Drift, în centrul Ploieștiului

Marius Nica -
Ploieștiul va fi gazda în acest weekend a ultimei...

Ciobotariu rămâne antrenor la Petrolul și la meciul cu Dinamo

Marius Nica -
Petrolul Ploiești are un început slab de campionat cu...

Farul Constanța – Petrolul: 2 – 1. Încă o înfrângere pentru „lupi”

Roxana Tănase -
Petrolul suferă o nouă înfrângere, în deplasare, în partida...

Farul Constanța – Petrolul Ploiești. „ Ne dorim să câștigăm”

Roxana Tănase -
Petrolul va întâlni, luni, de la ora 21.00, Farul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean