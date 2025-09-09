Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești și un exemplu de solidaritate comunitară.

O performanță de excepție pentru sportul prahovean! Fetele de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești au cucerit medalia de aur la proba de șah blitz din cadrul Finalelor Campionatelor Naționale pe echipe de juniori și tineret.

Într-o competiție acerbă, desfășurată la Mamaia între 1 și 7 septembrie, cu 133 de echipe participante împărțite pe categorii de vârstă, ploieștencele au reușit să rămână neînvinse, obținând 4 victorii și o remiză – adică 9 puncte din 10 posibile. Argintul a revenit echipei CS Dinamo București, iar bronzul formației CSU de Șah București.

Echipa de aur a Clubului Sportiv Universitar Ploiești categoria Fete 20 ani:

Ema Obadă – masa 1

Mihaela-Ioana Trifoi – masa 2

Bianca Alina Boureanu – masa 3

Octav Bădiceanu – director club

Constantin Țurlea – căpitan echipă

Această victorie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al Supermarketului La Cocoș, care a asigurat toate costurile de deplasare – transport, cazare și masă –, dar și fără implicarea constantă a Observatorului Prahovean și a Prahova Business, care au oferit suport mediatic și încurajări permanente.

„Aurul pe care l-am obținut este mai mult decât o medalie – este dovada că atunci când comunitatea se unește în jurul sportivilor, rezultatele strălucesc. Mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și susținere!”, a transmis conducerea clubului ploieștean.

Iar povestea nu se oprește aici. Pentru șahul prahovean urmează un nou capitol: Divizia A, competiția care poate deschide drumul spre Superliga României.