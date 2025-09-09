- Publicitate -

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

Corina Matei
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc în weekendul 5-7 septembrie 2025, în Parcul Bucov, trupa de jazz a Colegiului de Artă „Carmen Sylva” a făcut senzație, printr-o prestație de excepție. La finalul concertului, tinerii, îndrumați de profesorul Răzvan Cojanu, au vorbit puțin despre ei, despre planurile lor de viitor, într-un scurt interviu acordat Observatorului Prahovean.

Urmăriți, la finalul textului, interviul în format VIDEO

Cei șapte membri ai trupei VONG (Vision Of a New Generation), care au urcat pe scena de la Republik Fest, sunt: Paula Both, Carina Barbu și Maria Trandafirescu – vocaliste, Alin Sima – pianist, David Tricu – chitarist, Alex Nică – toboșar și Maia Tătaru – basistă. Cum a fost pentru ei, pentru cei șapte tineri liceeni experiența Republik Fest? Bineînțeles nu una lipsită de emoții, emoții care nu i-au părăsit nici după încheierea concertului.

Paula, una dintre vocaliste, a vorbit despre săptămâna de dinaintea evenimentului, una plină de repetiții și eforturi depuse de fiecare membru al trupei. „Noi, la repetiții încercăm să fim cât se poate de organizați, să lucrăm împreună ca o echipă. Suntem niște tineri dornici de a experimenta jazz-ul și de a duce mai departe această muzică atât de frumoasă”, a declarat aceasta.

Din punct de vedere al carierei își doresc să continue orele sub îndrumarea domnului profesor Cojanu, pentru ca, astfel, să poată evolua. „Vom încerca să ne dezvoltăm cât mai mult pe partea muzicală, din punct de vedere tehnic și nu numai…”, a mai declarat Paula.

VONG, trupa de jazz a Colegiului de Artă „Carmen Sylva”, poate fi văzută și ascultată în cadrul concertelor și recitalurilor susținute în diverse locații din Ploiești, cum ar fi Zyia Cafe sau NoX Cafe, ambele aflate aproape de centrul orașului.

Evoluția sectorului cultural în Ploiești

La finalul interviului, profesorul Răzvan Cojanu, a mărturisit faptul că Ploieștiul începe să se vadă pe harta culturală din România.

Ploieștiul a suportat în ultima perioadă o evoluție destul de mare, vizibilă pentru toate orașele din țară. Avem câțiva oameni care s-au implicat direct în această evoluție.

Aici trebuie să-l amintim neapărat pe domnul Dan Nicodim, prefectul județului Prahova, Vlad Mateescu, Georgiana Nae, Mircea Ițcuș, oameni care susțin și sprijină cu tot ceea ce pot ei mai bine sectorul cultural… pe muzică, pe partea de arhitectură, creație, absolut tot ce înseamnă această poveste culturală.

Suntem văzuți bine la nivel național și, cu siguranță, se va auzi de noi tot mai mult de la an la an”, a declarat profesorul Cojanu pentru Observatorul Prahovean.

Evoluția sectorului cultural ploieștean este din ce în ce mai evidentă. „Avem parte de lucruri foarte bune, avem festivalurile noastre. Tocmai ce l-am terminat în august pe cel cu Jazz on the Avenue, a urmat Republik Fest, acum urmează Ploiești Jazz Festival.

Vom continua cu stagiunile de jazz, cu concertele noastre, cu Ploiești Jazz Trio, cu tot ce ține de simfonic, și cu multe alte evenimente culturale înfloritoare”, a povestit Răzvan Cojanu, ca dovadă a cele afirmate anterior.

VONG promite o carieră de succes

În ceea ce-i privește pe tinerii de la VONG, alături de care este la fiecare pas, profesorul are doar cuvinte de apreciere și, totodată, se poate citi o mare încredere în ceea ce privește viitorul lor.

Sunt niște copii minunați, și au demonstrat că sunt deja niște muzicieni maturi. Și, evident, vor evolua și mai mult și îi vom vedea din ce în ce mai des pe cele mai importante scene din țară și nu numai”, a spus, în încheiere profesorul Cojanu.

Pe scena festivalului Republik Fest, recent încheiat, talentații elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești au făcut senzație. Interpretarea lor le-a adus ropote de aplauze și, astfel, au demonstrat că ceea ce fac este clar pe placul publicului și că îi așteaptă cariere promițătoare în domeniu.

