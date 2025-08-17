Elevii de la Liceul de Artă urcă pe scena Republik Fest 2025

O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul „Constantin Stere” din Bucov. Republik Fest a ajuns, anul acesta la cea de-a doua ediție. Evenimentul, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu”, în parteneriat cu Primăria Ploiești, este programat în perioada 5 – 7 septembrie.

În cele trei zile de festival este anunțată participarea a 400 de artiști, fiind anunțate peste 35 de concerte și spectacole.

Una dintre surprizele pregătite de organizatori este prezența pe scena festivalului a elevilor de la Colegiul de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești, clasa de jazz a profesorului Răzvan Cojanu. Aceștia vor urca pe scenă duminică, 7 septembrie 2025, alături de membrii Ploiești Jazz Trio.

„Datorită numeroaselor proiecte educative în care membrii Ploiești Jazz Trio sunt implicați, formația funcționează ca o punte între generații, ca un atelier sonor în care experiența întâlnește prospețimea, iar improvizația devine limbaj comun.

În jurul acestui trio (format din Sorin Zlat la pian, Răzvan Cojanu la contrabas și Laurențiu Ștefan la tobe) s-a conturat un nucleu artistic generos, deschis, capabil să inspire și să susțină primii pași ai celor mai tineri.

Participarea Carmen Sylva Group, clasa de jazz a profesorului Răzvan Cojanu, înseamnă mai mult decât un moment artistic: este o promisiune. O promisiune că jazzul va continua să respire prin noile generații, că pasiunea, rigoarea și curajul vor fi duse mai departe.

Pe scenă, acești elevi urcă asemeni unor exploratori ai propriului univers interior, într-un cadru care le oferă nu doar vizibilitate, ci și încrederea necesară de a-și spune povestea în ritmuri și armonii personale”, a declarat Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii „Paul Constantinerscu” Ploiești.

„Carmen Sylva Group” este format din: Paula Both, Ariana Mustață, Carina Barbu, Maria Trandafirescu, Daria Stan, Diana Anton – voce, Alin Sima – pian, David Tricu – chitară, Maya-Carter Tătaru – bas, Alexandru Nica – tobe.

Cine sunt membrii „Carmen Sylva Group”

Paula Both – o vocalistă spontană, mereu dornică să umple scena și sufletele de zâmbete.

– o vocalistă spontană, mereu dornică să umple scena și sufletele de zâmbete. Carina Barbu – vocalista ce aduce energie și umor în fiecare interpretare de jazz, făcând publicul să simtă muzica cu adevărat.

– vocalista ce aduce energie și umor în fiecare interpretare de jazz, făcând publicul să simtă muzica cu adevărat. Maria Trandafirescu – vocalistă cu voce puternică și vibrantă, ce aduce jazzul aproape de sufletul publicului.

– vocalistă cu voce puternică și vibrantă, ce aduce jazzul aproape de sufletul publicului. Daria Stan – o vocalistă delicată, cu o sensibilitate aparte, care lasă muzica jazz să vorbească în locul ei.

– o vocalistă delicată, cu o sensibilitate aparte, care lasă muzica jazz să vorbească în locul ei. Diana Anton – vocalista cu prezență caldă, care îmbină sensibilitatea cu pasiunea pentru a crea momente memorabile.

– vocalista cu prezență caldă, care îmbină sensibilitatea cu pasiunea pentru a crea momente memorabile. Maia Tătaru – bassista cu un simț al ritmului aparte, ea susține și dă culoare fiecărei interpretări.

– bassista cu un simț al ritmului aparte, ea susține și dă culoare fiecărei interpretări. Tricu David – chitarist de jazz, îmbină groove-ul cu improvizația, transformând fiecare apariție pe scenă într-o poveste muzicală călduroasă.

– chitarist de jazz, îmbină groove-ul cu improvizația, transformând fiecare apariție pe scenă într-o poveste muzicală călduroasă. Alin Sima – pianist de jazz care lasă clapele să transmită ceea ce cuvintele nu pot.

– pianist de jazz care lasă clapele să transmită ceea ce cuvintele nu pot. Alex Nică – toboșar care dă tonul și menține ritmul, transformă bătăile în trăiri, iar jazzul devine o experiență vie.

Carmen Sylva Group este „Vision of a new young generation”, elevi ai Colegiului de Artă “Carmen Sylva” Ploiești. Câțiva din acest grup vor urca, pe data de 7 septembrie 2025, pe scena de la Republik Fest 2025.

Sub îndrumarea profesorului Răzvan Cojanu, grupul studiază împreună de doi ani, și reușește să se identifice într-o manieră personală ca un band din era Swing – Be Bop, oferind o expunere artistică de mare rafinament.

Tineri dornici sa aducă o schimbare in ceea ce priveste raspandirea jazz-ului, grupul concertează la Filarmonica “Paul Constantinescu” alături de Ploiești Jazz Trio.

De-a lungul timpului au avut expuneri prin cluburile de referință din țară, însă într-un interval scurt de timp, au realizat colaborări alături de: Cătălin Milea, Paolo Profeti, Sorin Zlat, Albert Tajti, Anthony Gutierez, Laurențiu Stefan.

Repertoriul trupei propune un program variat, acoperind o vastă stilistică muzicală din jazz, amintind de muzica legendarilor artiști: Ella Fitzgerald, Chet Baker, Duke Ellington, etc .

Dinamica soundului și versatilitatea tinerilor artiști creionează ideea de confirmare a prezentului pe scena autohtonă de jazz și garanția viitorului în domeniul cultural muzical, vocal – instrumental.

„Așa cum Chick Corea a fost susținut în anii în care s-a format de comunitatea artistică din jurul său, și acești tineri găsesc în Ploiești Jazz Trio și în Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești un partener de dialog, un reper și un sprijin real pe drumul lor muzical”, a precizat directorul Filarmonicii Ploiești, Vlad Mateescu.

Vă reamintim, biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

Citește și: Nume noi pe afiș și bilete de o zi la Republik Fest