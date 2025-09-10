Motociclist implicat într-un accident lângă Plopeni. Trafic blocat

Traficul rutier este blocat în totalitate pe DJ 102 în Prahova, în zona localității Plopeni, din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un motociclist.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații transmise de IPJ Prahova, motociclistul a intrat în coliziune cu un autoturism.

„Trafic blocat total pe DJ 102, în afara localității Plopeni ca urmare a producerii unui eveniment rutier.

Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului și efectuarea cercetărilor.

Eveniment Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii? Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG (Winmarkt) Sud din Ploiești arată jalnic. Și nu este singurul loc din Ploiești care arată...

- Publicitate -

Vă recomandăm să respectați indicațiile polițiștilor și să folosiți rute alternative”, au transmi polițiștii.

UPDATE: În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism cu trei ocupanți la bord și o motocicletă pe care se afla doar conducătorul.

Acesta din urmă, un tânăr în vârstă de 18 ani, a suferit diverse traumatisme (cranio-cerebral și cranio-facial, membre superioare), a fost asistat la fața locului și, ulterior, a fost transportat la spital de către ambulanța SMURD TIM.

- Publicitate -

De asemenea, un ocupant al autoturismului, bărbat de 31 ani, a fost transportat la spital de echipajul SMURD, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.