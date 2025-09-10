Motociclist implicat într-un accident lângă Plopeni. Trafic blocat

Traficul rutier este blocat în totalitate pe DJ 102 în Prahova, în zona localității Plopeni, din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un motociclist.
Potrivit primelor informații transmise de IPJ Prahova, motociclistul a intrat în coliziune cu un autoturism.
„Trafic blocat total pe DJ 102, în afara localității Plopeni ca urmare a producerii unui eveniment rutier.
Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului și efectuarea cercetărilor.
Vă recomandăm să respectați indicațiile polițiștilor și să folosiți rute alternative”, au transmi polițiștii.
UPDATE: În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism cu trei ocupanți la bord și o motocicletă pe care se afla doar conducătorul.
Acesta din urmă, un tânăr în vârstă de 18 ani, a suferit diverse traumatisme (cranio-cerebral și cranio-facial, membre superioare), a fost asistat la fața locului și, ulterior, a fost transportat la spital de către ambulanța SMURD TIM.
De asemenea, un ocupant al autoturismului, bărbat de 31 ani, a fost transportat la spital de echipajul SMURD, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.