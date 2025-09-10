- Publicitate -

Cum poți vizita gratuit Moscheea Hagia Sophia din Istanbul

Hagia Sophia, celebra moschee din Istanbul, a fost mult timp deschisă publicului pentru vizitare gratuită, bineînțeles cu respectarea normelor impuse de dogmele religioase. La începutul anului 2025, la Hagia Sophia a fost instituită taxă de vizitare și aceasta nu este deloc una simbolică.

În luna august 2025, aceasta era de 25 de euro de persoană, sumă care, pentru mulți, nu este deloc de neglijat. Casa de bilete este situată în spatele intrării în moschee și, chiar dacă prețul biletelor este piperat, cozile, mai ales în sezon, sunt mari.

Dar, cu toate acestea, Hagia Sophia poate fi vizitată, unori, gratuit. Pentru asta trebui însă să ai noroc sau să-ți planifici o excursie la Istanbul în perioada Ramadanului. Atunci moscheile sunt deschise până seara târziu, și se poate intra în timpul perioadelor de rugăciune.

Spre exemplu, în martie 2025, am intrat în Hagia Sophia, întâmplător, la ora 22:00. Nu am planificat asta, doar ce ajunsesem în Istanbul. Într-o plimbare de seară, cu mult după ora închiderii vizitării de către turiști, am observat că se intra în moschee.

Am mers să întrebăm la pază și, de acolo, ni s-a spus că putem intra. Condiția a fost să ne conformăm normele impuse de religie și să respectăm rugăciunile celor din jurul nostru.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.

