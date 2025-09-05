Secția de Șah a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, rezultate de excepție

Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au obținut rezultate remarcabile la Turneele internaționale desfășurate la la finalul verii. Maestrul Internațional Claudiu Dobre a reușit un rezultat foarte bun urcând pe a doua treaptă a podiumului cu 6,5 puncte.

La prestigiosul Turneu Internațional de Șah Caissa, turneu desfășurat în perioada 20-30 august la Turda, Maestrul Internațional Claudiu Dobre a reușit un rezultat foarte bun urcând pe a doua treaptă a podiumului cu 6,5 puncte reprezentând 4 victorii și 5 remize din cele 9 partide disputate.

„Câștigătorul concursului a fost desemnat Marele Maestru Internațional, Marius Manolache de la CSM Galați care a obținut 8 puncte reprezentând 7 victorii și 2 remize iar podiumul a fost completat de Marele Maestru Internațional Grigore George Gabriel de la Clubul de Șah Al Municipiului Baia Mare cu 6,5 puncte”, a anunțat Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.

Andrei Bulău, locul 4 în clasament, la Trofeul Centrocoop

Un rezultat bun vine de pe litoralul românesc unde Candidat de Maestru, Andrei Bulău a obținut locul 4 în clasamentul general la Trofeul Centrocoop desfășurat la Mamaia în perioada 25-31 august.

„Sunt foarte fericit că împreună cu domnul director Eduard Crîngașu și Andrei Moroiță am reușit să readucem la viață secția de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, Secție de Șah cu o tradiție strălucitoare campioană națională în anii ’50, echipă la care a evoluat cu succes Marele Florin Gheorghiu.

Doresc să mulțumim partenerilor Supermarket La Cocoș care au făcut posibilă deplasarea și participarea celor doi sportivi de perfornță. Este de remarcat faptul că sportul minții se dezvoltă tot mai bine în județul Prahova datorită susținerii de către Supermarket La Cocoș,

Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business care au adus stabilitate și încredere Șahului Prahovean și asta se vede din rezultatele sportivilor unde putem observa faptul că Andrei Bulău și Claudiu Dobre au terminat neînvinși cele două turnee internaționale.

Pentru sportul Prahovean urmează Divizia A unde CS Universitar Ploiești și CS Petrolul Ploiești își propun un rezultat cât mai bun” ne-a declarat Constantin Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova și Antrenor al secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.