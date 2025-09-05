- Publicitate -

Secția de Șah a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, rezultate de excepție

Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au obținut rezultate remarcabile la Turneele internaționale desfășurate la la finalul verii. Maestrul Internațional Claudiu Dobre a reușit un rezultat foarte bun urcând pe a doua treaptă a podiumului cu 6,5 puncte.

La prestigiosul Turneu Internațional de Șah Caissa, turneu desfășurat în perioada 20-30 august la Turda, Maestrul Internațional Claudiu Dobre a reușit un rezultat foarte bun urcând pe a doua treaptă a podiumului cu 6,5 puncte reprezentând 4 victorii și 5 remize din cele 9 partide disputate.

„Câștigătorul concursului a fost desemnat Marele Maestru Internațional, Marius Manolache de la CSM Galați care a obținut 8 puncte reprezentând 7 victorii și 2 remize iar podiumul a fost completat de Marele Maestru Internațional Grigore George Gabriel de la Clubul de Șah Al Municipiului Baia Mare cu 6,5 puncte”, a anunțat Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.

Andrei Bulău, locul 4 în clasament, la Trofeul Centrocoop

Un rezultat bun vine de pe litoralul românesc unde Candidat de Maestru, Andrei Bulău a obținut locul 4 în clasamentul general la Trofeul Centrocoop desfășurat la Mamaia în perioada 25-31 august.

Eveniment

Incendiu la barăcile locuite din zona Gării de Vest Ploiești

Mai multe barăci au ars în cursul nopții de joi spre vineri, în apropiere de Gara de Vest Ploiești. Incendiul a fost stins de...
„Sunt foarte fericit că împreună cu domnul director Eduard Crîngașu și Andrei Moroiță am reușit să  readucem la viață secția de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, Secție de Șah cu o tradiție strălucitoare campioană națională în anii ’50, echipă la care a evoluat cu succes Marele Florin Gheorghiu.

Doresc să mulțumim partenerilor Supermarket La Cocoș care au făcut posibilă deplasarea și participarea celor doi sportivi de perfornță. Este de remarcat faptul că sportul minții se dezvoltă tot mai bine în județul Prahova datorită susținerii de către Supermarket La Cocoș,

Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business care au adus stabilitate și încredere Șahului Prahovean și asta se vede din rezultatele sportivilor unde putem observa faptul că Andrei Bulău și Claudiu Dobre au terminat neînvinși cele două turnee internaționale.

Pentru sportul Prahovean urmează Divizia A unde CS Universitar Ploiești și CS Petrolul Ploiești își propun un rezultat cât mai bun” ne-a declarat Constantin Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova și Antrenor al secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce...
Tânăr din Câmpina, reținut după ce a furat bunuri din supermarket-uri

Un tănăr, în vârstă de 17 ani, din Câmpina,...
OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

În timp ce agenda publică este umplută de teme...
