Foto sursă: site - FC Petrolul Ploiești

Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

„Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în Superliga, însă a doua jumătate a lunii septembrie va aduce meciuri de gală pe stadionul „Ilie Oană”. Petrolul va disputa două partide cu Dinamo și Rapid.

Luni, 15 septembrie, de la ora 21.00, FC Petrolul va primi vizita lui Dinamo București, pentru ca două săptămâni mai târziu, în intervalul 26-29 septembrie, arena ploieșteană să găzduiască „Primvs Derby”, confruntarea FC Petrolul – Rapid București!

„Două partide pe care suporterii „lupilor” le așteaptă cu mare interes și, suntem siguri, „Ilie Oană” va fi neîncăpător, iar atmosfera va fi una spectaculoasă, așa cum se întâmplă de fiecare dată la derbiurile disputate la Ploiești. Bilete sub formă de pachet, dar și pentru fiecare meci în parte

Începând de astăzi, clubul nostru pune în vânzare biletele pentru cele două jocuri, iar acestea vor putea fi procurate atât sub formă de pachet, cât și pentru fiecare meci în parte”, a anunțat FC Petrolul Ploiești.

Procedura de vânzare a biletelor

  • Până joi, 11 septembrie, ora 22.00, biletele se vor vinde EXCLUSIV sub formă de pachet și DOAR în format on-line, accesând linkul https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/. Biletele vor trebui păstrate, urmand să asigure accesul pentru ambele întâlniri.
  • În intervalul 12 septembrie – 15 septembrie nu se vor mai vinde pachete, ci tichetele se vor comercializa EXCLUSIV pentru meciul cu Dinamo București, în format fizic, la casa stadionului „Ilie Oană”, și on-line aici https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/,

Programul casei de bilete

  • Vineri, 12 septembrie: orele 10.00 – 18.00
  • Sâmbata, 13 septembrie: orele 09.00 – 15.00
  • Duminica, 14 septembrie: orele 09.00 – 13.00
  • Luni, 15 septembrie: orele 10.00 – 21.45

Programul de vânzare a biletelor pentru confruntarea cu Rapid București va fi anunțat ulterior meciului cu Dinamo.

Prețurile biletelor

Pachet       Pentru un meci

  • Peluze            50 lei            30 lei
  • Tribuna 2        90 lei            60 lei
  • Tribuna 1       130 lei          70 lei
  • Tribuna 0       180 lei          95 lei

„Conform legii, pentru jocurile cu Dinamo și Rapid pe bilete vor fi inscripționate numele cumpărătorilor, fiind necesară, astfel, prezentarea unui act de identitate în momentul achiziționării de la casa de bilete”, a precizat FC Petrolul Ploiești.

